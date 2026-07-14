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Силовые структуры
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13:26, 14 июля 2026Силовые структуры

Напавшей на двухмесячного сына с ножом россиянке поставили диагноз

В Краснодарском крае суд назначил лечение матери за попытку убить маленького сына
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае суд назначил принудительное лечение 32-летней местной жительнице, которая пыталась расправиться с двухмесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина страдала хроническим психическим расстройством. В результате суд освободил ее от уголовной ответственности, так как она была в невменяемом состоянии, и назначил ей лечение в стационарных условиях специализированного типа.

В марте 2025 года в Курганинске женщина была вместе с сыном в квартире. В какой-то момент она схватила кухонный нож и не менее семи раз ударила ребенка в область живота. После этого она попыталась задушить мальчика, но ее действия пресек отец.

Ранее в Кировской области 20-летняя местная жительница расправилась со своим двухмесячным сыном.

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