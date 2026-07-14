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17:08, 14 июля 2026Из жизни

Найдены человеческие кости с двумя золотыми кольцами

В Таиланде нашли человеческие кости с двумя золотыми кольцами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В западном Таиланде нашли два золотых кольца, пролежавших рядом с человеческими костями около двух тысяч лет. Об этом сообщает People.

Находка была сделана на участке Дон Яй Тонг. Это археологический памятник эпохи позднего железного века. В ходе раскопок археологи извлекли из земли скелеты, керамику, а также бронзовые и золотые украшения. По мнению ученых, эти артефакты указывают, что они нашли ритуальные захоронения представителей знати.

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На одном из найденных колец оказалась надпись на древнеиндийском языке. Ее перевели как «тот, кого оберегает Пушья». Пушья — лунное созвездие в индийской астрологии, которое символизирует изобилие и процветание. Предполагается, что владелец кольца мог быть торговцем из индийской касты вайшьев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима с драгоценным камнем. На нем вырезано изображение богини победы.

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