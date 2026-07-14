Найдены человеческие кости с двумя золотыми кольцами

В Таиланде нашли человеческие кости с двумя золотыми кольцами

В западном Таиланде нашли два золотых кольца, пролежавших рядом с человеческими костями около двух тысяч лет. Об этом сообщает People.

Находка была сделана на участке Дон Яй Тонг. Это археологический памятник эпохи позднего железного века. В ходе раскопок археологи извлекли из земли скелеты, керамику, а также бронзовые и золотые украшения. По мнению ученых, эти артефакты указывают, что они нашли ритуальные захоронения представителей знати.

На одном из найденных колец оказалась надпись на древнеиндийском языке. Ее перевели как «тот, кого оберегает Пушья». Пушья — лунное созвездие в индийской астрологии, которое символизирует изобилие и процветание. Предполагается, что владелец кольца мог быть торговцем из индийской касты вайшьев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима с драгоценным камнем. На нем вырезано изображение богини победы.