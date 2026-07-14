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18:01, 14 июля 2026Путешествия

Пилот маршрутом самолета начертил в небе фразу «мне скучно»

BBC: Пилот Ravenair сообщил маршрутом самолета в небе, что ему скучно
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Скриншот: flightradar24

Пилот авиакомпании Ravenair сообщил маршрутом самолета в небе, что ему скучно, во время испытательного полета. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация BBC.

Инцидент произошел 11 июля в Великобритании. 20-летний пилот легкого воздушного судна Piper Tomahawk вылетел из аэропорта Ливерпуля, чтобы во время двухчасового полета проверить работу борта после замены детали. Он совершил облет полуострова Уиррал и маршрутом судна начертил в небе фразу «I'm bored», что в переводе означает «мне скучно».

Его шалость отобразилась на портале отслеживания полетов flightradar24 и привлекла широкое внимание общественности. «Думаю, ему действительно было немного скучно, так как это был всего лишь испытательный полет. Хотя, стоит отметить, он демонстрировал довольно высокое мастерство пилотирования», — заметил операционный менеджер Уэйн Барретт.

Ранее финские военные привлекли к дисциплинарной ответственности летчиков-курсантов, которые во время учебных вылетов изображали в небе фаллические символы.

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