Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 22 апреля 2026

В Финляндии курсантов ВВС наказали за полеты в форме фаллосов
Алиса Дмитриева

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Финские военные привлекли к дисциплинарной ответственности летчиков-курсантов, которые во время учебных вылетов изображали в небе фаллические символы. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Пилотов учебного курса резерва ВВС наказали после того, как маршруты их полетов в небе над Ювяскюля заметили на сервисе Flightradar24. Траектории, проложенные в форме пенисов, были выполнены как минимум четырьмя самолетами 13 апреля во время отработки разворотов в учебной зоне.

Представители ВВС подтвердили, что поступок курсантов будет иметь последствия, однако конкретные санкции не раскрыли. В ведомстве подчеркнули, что полеты не отклонялись от разрешенного маршрута и не создавали угрозы для других воздушных судов.

«Военно-воздушные силы Финляндии требуют от военнослужащих соблюдения хороших манер и правил поведения, и если от них отклоняются, на это реагируют соответствующим образом», — цитирует Yle заявление командования.

Ранее сообщалось, что в Японии десятки людей в ярких костюмах вышли на улицы с гигантскими фаллосами в руках. Так они отметили ежегодный весенний фестиваль плодородия Канамара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В США сообщили о «мрачных» итогах войны с Ираном

    Пилотов наказали за полеты в форме пениса

    Рассекречен Samsung Galaxy S27 Ultra

    Трампа уличили во лжи из-за слов о казни женщин в Иране

    В Москве показали «Ольгу» с гидропригрузом

    В Европарламенте выступили против помощи Украине

    Нидерланды испугались Канье Уэста

    Врачи предупредили об опасности скрытого вируса-долгожителя

    МИД обвинил Нетаньяху в искажении исторических фактов о холокосте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok