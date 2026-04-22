Пилотов наказали за полеты в форме пениса

В Финляндии курсантов ВВС наказали за полеты в форме фаллосов

Финские военные привлекли к дисциплинарной ответственности летчиков-курсантов, которые во время учебных вылетов изображали в небе фаллические символы. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Пилотов учебного курса резерва ВВС наказали после того, как маршруты их полетов в небе над Ювяскюля заметили на сервисе Flightradar24. Траектории, проложенные в форме пенисов, были выполнены как минимум четырьмя самолетами 13 апреля во время отработки разворотов в учебной зоне.

Представители ВВС подтвердили, что поступок курсантов будет иметь последствия, однако конкретные санкции не раскрыли. В ведомстве подчеркнули, что полеты не отклонялись от разрешенного маршрута и не создавали угрозы для других воздушных судов.

«Военно-воздушные силы Финляндии требуют от военнослужащих соблюдения хороших манер и правил поведения, и если от них отклоняются, на это реагируют соответствующим образом», — цитирует Yle заявление командования.

