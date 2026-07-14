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18:05, 14 июля 2026Мир

Польша сделала заявление об участии в «антибаллистической коалиции»

Косиняк-Камыш: Польша не имеет возможности принять участие в «антибаллистической коалиции»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martyna Necko / Agencja Wyborcza / Reuters

Польша не имеет возможности принять участие в «антибаллистической коалиции». Это следует из слов министра национальной обороны республики Владислава Косиняка-Камыша, сообщает РИА Новости.

По словам главы польского военного ведомства, Варшава будет наблюдать за этой инициативой. Он отметил, что если будет потенциал для оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то Польша открыта к этому.

«Если речь идет об антибаллистической инициативе, то мы принимаем участие в других инициативах», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе. В ней примут участие 13 европейских стран, включая Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швецию и Великобританию.

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