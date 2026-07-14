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17:03, 14 июля 2026Мир

Посольство России в Финляндии ответило на обвинения в кибератаках

Посольство РФ в Финляндии: Хельсинки не смог доказать причастность России к кибератакам
Кристина Козлова (редактор)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Посольство России в Хельсинки отвергло обвинения финской стороны в причастности Москвы к кибератакам. С такой позицией выступили представители российского посольства в Telegram-канале ведомства.

«Озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о "российской угрозе" в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией», — прокомментировали ситуацию в посольстве.

Как следует из публикации, посол обратил внимание своих собеседников на тот факт, что это далеко не первый случай, когда Хельсинки выступают с обвинениями в адрес Москвы. При этом ни в одном из случаев причастность российской стороны не была доказана.

В понедельник, 13 июля, посол России в Финляндии Павел Кузнецов был вызван в МИД Финляндии в связи с якобы имевшей место «злонамеренной киберактивностью» Москвы.

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