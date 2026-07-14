Популярная российская блогерша пожаловалась на состояние после развода

Блогерша Кривцова призналась, что после развода иногда хочет лежать целыми днями в кровати

Популярная российская блогерша Евгения Кривцова, снявшаяся в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ и «Ставка на любовь» на канале «Пятница!», пожаловалась на свое состояние после развода с мужем Семеном Кривцовым. Ее слова приводит StarHit.

«Мы развелись в середине февраля, сейчас середина лета, а меня до сих пор накрывает и качает на эмоциональных качелях. (...) Я до сих пор не могу найти в себе силы вернуться в спорт и вообще к полноценному ритму жизни», — раскрыла Кривцова влияние на нее расставания с супругом.

Блогерша призналась, что иногда она хочет «лежать целыми днями в кровати и никуда не выходить». Как уточнила Кривцова, справиться с этим состоянием ей помогают встречи с близкими, просмотр сериалов, а также работа.

О том, что Кривцова развелась с мужем, стало известно в мае. Блогерша опубликовала черно-белое видео, на котором она запечатлена с супругом. Причину расставания звезда реалити-шоу не назвала.

Евгения и Семен начали встречаться в 2013 году и через некоторое время поженились. У пары трое детей: сыновья Арсений и Федор, а также дочь Мия.