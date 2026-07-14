Продюсер назвал Стругацких бессмысленным отстоем

Продюсер Угольников назвал произведения братьев Стругацких бессмысленным отстоем

Продюсер Сергей Угольников заявил, что произведения братьев Стругацких подходят только подросткам с раздутым эго. Его слова передает 360.

Угольников заявил, что Стругацких любят экранизировать только «инфантильные существа». Он считает эту затею неудачной.

«Если вы экранизируете Стругацких по этическим причинам, то у вас проблемы с этикой. Если экранизируете по эстетическим причинам, то у вас вообще проблемы. Эстетически Стругацкие — это полный бессмысленный отстой», — заявил он.

Сергей добавил, что единственной хорошей экранизацией их произведений стали советские «Чародеи». «На авторов и энтузиазм шестидесятничества наплевали с большой высоты, сделали просто обаятельнейшую сказку», — пояснил продюсер.

Ранее российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки.