Раскрыта правда о схеме на 260 миллионов рублей бывшего мэра российского города

Mash: Экс-мэр Красноярска Логинов и его первый зам Давыдов могли взять взяток на ₽260 млн

Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов и его первый заместитель Алексей Давыдов могли набрать взяток на 260 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По версии следствия, первый раз они получили взятку в 180 миллионов рублей и баню от главы «Промстроя» Декарда Ханагяна. Второй раз — 69 миллионов рублей от руководителя «Красдорстроя». Третья взятка — 6,9 миллиона — была получена от главы СПК «Сфера» Абилфаза Алляхарова.

По информации правоохранителей, деньги переводили на счета четырех фирм, а потом обналичивали через контору «Лотос-М». Наличные деньги привозились фигурантам домой.

Логинов и Давыдов обвиняются в четырех эпизодах по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Действующего на тот момент мэра Красноярска задержали 9 июня прошлого года. Показания против него, по некоторым данным, дали его советник Артур Арутюнян, которого в феврале 2025 года задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а также находящиеся под следствием гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и Алексей Давыдов, работавший заместителем Логинова.

Логинов занял кресло градоначальника в сентябре 2022 года. С 2017 по 2022 год он занимал пост первого заместителя главы Красноярска, еще раньше руководил Свердловским и Советским районами города.

