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13:41, 14 июля 2026Мир

Раскрыто предложение президента Сербии для ЕС

FT: Вучич предложил ЕС принять Западные Балканы единым блоком
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предложил Европейскому союзу (ЕС) принять в свой состав Западные Балканы единым блоком. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Он также призвал Брюссель... принять Западные Балканы вместе», — утверждается в публикации.

По данным издания, сербский лидер считает, что раздельное присоединение балканских стран приведет к их размежеванию. В материале приведены слова Вучича, отметившего, что региону необходимо единство, а в случае совместного вступления в ЕС «границ между Приштиной, Белградом и другими не будет».

Ранее Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину.

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