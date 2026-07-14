Раскрыто предложение президента Сербии для ЕС

FT: Вучич предложил ЕС принять Западные Балканы единым блоком

Президент Сербии Александр Вучич предложил Европейскому союзу (ЕС) принять в свой состав Западные Балканы единым блоком. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Он также призвал Брюссель... принять Западные Балканы вместе», — утверждается в публикации.

По данным издания, сербский лидер считает, что раздельное присоединение балканских стран приведет к их размежеванию. В материале приведены слова Вучича, отметившего, что региону необходимо единство, а в случае совместного вступления в ЕС «границ между Приштиной, Белградом и другими не будет».

Ранее Вучич заявил, что европейские страны серьезно вооружают Украину.