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12:57, 14 июля 2026Наука и техника

Российский КС-К назвали антидроновым оружием

«Калашников»: Карабин КС-К можно применять против дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Специальный карабин с коробчатым магазином КС-К, который приняли на вооружение МВД России 20 лет назад, можно применять против беспилотников противника. Преимущества оружия назвал концерн «Калашников».

КС-К разработали на основе охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга 12». Автоматика карабина работает на основе отвода части пороховых газов. Боепитание обеспечивают отъемные коробчатые магазины на восемь или четыре патрона. КС-К получил складной приклад с затыльником-амортизатором, пластиковую пистолетную рукоятку и планку Пикатинни для установки оптических прицелов. Оружие без магазина весит 3,8 килограмма.

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«Благодаря возможности применения широкого спектра патронов 12 калибра с гильзой длиной 70 или 76 миллиметров карабин может быть использован как противодроновое оружие», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что «Калашников» отправил крупную партию карабинов «Сайга-МК» под патрон 5,45х39 миллиметров и «Сайга-308-1» (7,62х51 миллиметр) иностранному заказчику.

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