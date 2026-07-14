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14:37, 14 июля 2026Экономика

Чиновник выиграл проводимую его ведомством лотерею в рамках парада семей

Минкультуры Забайкалья отменило победу своего чиновника в розыгрыше автомобиля Lada Granta
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края

В Забайкальском крае региональное министерство культуры провело повторный розыгрыш автомобиля Lada Granta среди участников парада семей, прошедшего 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает местное издание «Чита.Ру».

Поводом для пересмотра итогов первого розыгрыша стала победа в нем сотрудника самого ведомства — начальника отдела по реализации государственной культурной политики Николая Гурулева.

Министр культуры края Алена Ячменева объясняла, что Гурулев подал билет на общих основаниях и не имел привилегий при определении победителя с помощью лототрона. На следующий день он сам попросил провести повторный розыгрыш. Новым победителем стала семья Орловых, им и передадут машину.

Чиновница пообещала, что в следующем году оргкомитет парада добавит в положение о проведении лотереи запрет на участие представителей организатора.

Ранее сообщалось, что 28 процентов россиян периодически покупают лотерейные билеты, причем четыре процента видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь.

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