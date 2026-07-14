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17:43, 14 июля 2026Спорт

«Спартак» подписал контракт с испанским футболистом

«Спартак» подписал контракт с испанским футболистом Виктором Парадой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

С футболистом подписан четырехлетний контракт до лета 2030 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33.

По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Также предусмотрены дополнительные бонусы «Алавесу» в зависимости от индивидуальных и командных показателей.

В минувшем сезоне Парада провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Защитник выступал за испанский клуб с конца 2023 года.

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