«Спартак» подписал контракт с испанским футболистом Виктором Парадой

Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

С футболистом подписан четырехлетний контракт до лета 2030 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33.

По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Также предусмотрены дополнительные бонусы «Алавесу» в зависимости от индивидуальных и командных показателей.

В минувшем сезоне Парада провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Защитник выступал за испанский клуб с конца 2023 года.