Стало известно о решительном протесте Индии Ирану

Индия вызвала представителей посольства Ирана для выражения протеста

Индия вызвала представителей посольства Ирана в Нью-Дели, включая замглавы дипломатической миссии Мохаммада Джавада Хоссейни, после атаки на торговые суда в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство ANI.

«Сегодня утром заместитель главы дипломатической миссии посольства Ирана в Нью-Дели был вызван в Министерство иностранных дел, и ему был направлен решительный протест против этих нападений», — говорится в заявлении.

Причиной вызова дипломатов стала атака на два коммерческих нефтяных танкера в Ормузском проливе. В результате нападения жертвой стал один индийский моряк, еще шесть граждан Индии получили ранения.

Ранее Индия уже вызывала американского дипломата и выражала аналогичный протест в связи с ракетным ударом ВС США по танкеру у берегов Омана.