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12:49, 14 июля 2026Мир

Стало известно о решительном протесте Индии Ирану

Индия вызвала представителей посольства Ирана для выражения протеста
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Индия вызвала представителей посольства Ирана в Нью-Дели, включая замглавы дипломатической миссии Мохаммада Джавада Хоссейни, после атаки на торговые суда в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство ANI.

«Сегодня утром заместитель главы дипломатической миссии посольства Ирана в Нью-Дели был вызван в Министерство иностранных дел, и ему был направлен решительный протест против этих нападений», — говорится в заявлении.

Причиной вызова дипломатов стала атака на два коммерческих нефтяных танкера в Ормузском проливе. В результате нападения жертвой стал один индийский моряк, еще шесть граждан Индии получили ранения.

Ранее Индия уже вызывала американского дипломата и выражала аналогичный протест в связи с ракетным ударом ВС США по танкеру у берегов Омана.

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