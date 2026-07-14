Стало известно о смерти российской семьи в погребе

В СК сообщили о смерти трех человек в погребе в Свердловской области

В поселке Буланаш Свердловской области семья из трех человек спустилась в погреб и, предположительно, надышалась вредными газами. Об их смерти сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Александр Шульга, слова которого передает РИА Новости.

«Дело в том, что поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь», — заявил Шульга.

По словам специалиста, жертвами происшествия стали супруги 56 и 57 лет, а также их 35-летняя дочь. Он отметил, что семья приготовила партию консервированных огурцов и планировала убрать их в погреб. Первой спустилась в помещение дочь, потом за ней отправилась мать. Увидев, что с близкими что-то не так, в погреб спустился мужчина, который, как указал Шульга, тоже потерял сознание и упал.

Специалисты, выезжавшие на место происшествия, установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ. В регионе возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Похожая трагедия произошла во Владивостоке в 2023 году. Там в гараже двое мужчин отравились ядовитыми испарениями гнилого картофеля. Спасти россиян не удалось.