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17:09, 14 июля 2026Мир

Суд в Турции объявил Нетаньяху в международный розыск

Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск по делу флотилии «Сумуд»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Турецкий суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии «Сумуд», объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

«Судебная коллегия постановила выдать красный бюллетень Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, фигурирующего в числе обвиняемых по делу», — говорится в сообщении.

Турецкий суд обвиняет Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновника в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.

В конце мая власти Израиля сообщили о перехвате всех судов флотилии «Сумуд», которые следовали к берегам сектора Газа. Вскоре министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал скандальный ролик с задержанными активистами, вызвавший возмущение в ряде стран.

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