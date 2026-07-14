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16:55, 14 июля 2026Мир

Сын Байдена недооценил «змеиное гнездо» на Украине

Хантер Байден заявил, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине перед присоединением к совету директоров украинской фирмы Burisma. С таким признанием он выступил в беседе с украино-американским журналистом DJ Vlad.

«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов», — подчеркнул сын экс-президента.

По словам Хантера Байдена, он довольно быстро понял, что «облажался, когда согласился на работу в Burisma».

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что экс-президент США Джо Байден завел отношения Москвы и Вашингтона в болото.

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