Хантер Байден заявил, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине

Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине перед присоединением к совету директоров украинской фирмы Burisma. С таким признанием он выступил в беседе с украино-американским журналистом DJ Vlad.

«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов», — подчеркнул сын экс-президента.

По словам Хантера Байдена, он довольно быстро понял, что «облажался, когда согласился на работу в Burisma».

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что экс-президент США Джо Байден завел отношения Москвы и Вашингтона в болото.