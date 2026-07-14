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20:28, 14 июля 2026Мир

Трамп отказался от введения пошлин за проход через Ормузский пролив

Трамп решил отказаться от введения 20% пошлин за проход через Ормузский пролив
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отказаться от введения 20-процентных пошлин за проход через Ормузский пролив после звонков ближневосточных лидеров. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они сказали: "Мы бы хотели сделать это по-другому. Мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов"», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для всех судов, кроме иранских. Глава Белого дома сообщил о полной блокаде судов, следующих в иранские порты и из них. Запрет также коснется транспортных средств, перевозящих грузы для ближневосточного государства.

13 июля Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин за проход иностранных судов через Ормузский пролив. Мера, по его словам, продиктована растущими тратами США на обеспечение безопасности в регионе.

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