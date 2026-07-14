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Силовые структуры
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16:56, 14 июля 2026Силовые структуры

Захватившим заложников в российском СИЗО запросили до 30 лет колонии

Прокурор запросил до 30 лет для устроивших захват заложников в ростовском СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrei Bortnikau / Shutterstock / Fotodom

Прокурор запросил до 30 лет колонии строгого режима захватившим заложников в следственном изоляторе № 1 (СИЗО-1) Ростова-на-Дону летом 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о выживших участниках захвата. Так, представитель гособвинения запросил по 30 лет для Даниила Камнева, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева и по 28 лет для Рамзана Албекова и Магомеда Алханова (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что захват заложников и попытки побега заключенных ростовского СИЗО произошли 16 июня 2024 года. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали в ходе штурма.

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