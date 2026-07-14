В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили после конфликта с беременной пассажиркой

В Нижнем Новгороде водитель автобуса бросил рулон кассовой ленты в голову беременной россиянки и угрожал ей. После произошедшего с пассажиркой конфликта его уволили, пишет NN.RU.

Жительница российского города рассказала, что водитель заставлял ее несколько раз оплатить проезд. Когда деньги с карты списались, терминал не выдал билет. Тогда она настояла на проверке устройства, но водитель потребовал снова оплатить поездку, достав из аппарата зажеванную ленту. Услышав отказ и просьбу вернуть ошибочно списанные 80 рублей, водитель кинул в голову россиянки рулон кассовой ленты. А затем, с ее слов, начал вести себя агрессивно, угрожать и оскорблять.

Россиянка вызвала сотрудников полиции, но дожидаться их на конечной остановке водитель не захотел и уехал, как только она вышла из салона. В Центре развития транспортных систем города провели служебное расследование, по результатам которого водителя уволили за грубое нарушение должностных обязанностей.

Ранее в Волгограде бойца, получившего тяжелые ранения на специальной военной операции (СВО) на Украине, высадили из троллейбуса в Тракторозаводском районе города за неоплату проезда. Россиянину пришлось преодолеть несколько километров пешком.

