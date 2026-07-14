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16:57, 14 июля 2026Силовые структуры

Водителю прострелили ноги при задержании в российском регионе

В Ленобласти пьяному водителю прострелили ноги при задержании
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Петербургской полиции

В Ленинградской области полицейские выстрелили по ногам 49-летнего водителя, чтобы его остановить. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, на дороге в Выборгском районе полицейские остановили водителя КамАЗа для проверки документов. Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. Также было установлено, что ранее мужчину лишали прав за нетрезвую езду.

Сразу после освидетельствования водитель попытался сбежать, скрывшись в лесополосе, а во время задержания оказал сопротивление и хотел захватить табельное оружие. Тогда полицейские произвели выстрел, на место были вызваны медики. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на заправке водитель напал на женщину из-за очереди.

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