«Зенит» заинтересовался футболистом сборной Парагвая Бобадильей

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиану Бобадилье и готовит предложение о его трансфере. Об этом сообщает «Советский спорт».

Петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста около десяти миллионов евро. Однако бразильская сторона требует не менее 20 миллионов. В «Сан-Паулу» считают, что цена на Бобадилью выросла после его выступлений за сборную Парагвая на чемпионате мира — 2026.

Помимо «Зенита», интерес к игроку проявляют немецкий «Айнтрахт» и английский «Кристал Пэлас». В контракте полузащитника прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Петербургский клуб следит за Бобадильей более года. Футболист выступает на позиции опорного полузащитника и является игроком национальной команды Парагвая, за которую провел девять матчей. На ЧМ-2026 он сыграл в четырех встречах и не отметился результативными действиями.