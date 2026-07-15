Российским предпринимателям помогут с поиском денег

«Одноклассники» и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей

«Одноклассники» и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей, где объяснят, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок, рассказала соцсеть «Ленте.ру».

Выйдут семь видео с участием экспертов Банка России, представителей финансовых институтов и бизнеса, их можно будет посмотреть в официальной группе Банка России в «Одноклассниках». Среди спикеров — предприниматель Игорь Рыбаков, исполнительный директор общественной организации «Опора России» Андрей Шубин, замглавы Центробанка Михаил Мамута, а также представители Корпорации МСП и краудфандинговых платформ.

Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, выйдет 15 июля. В следующих выпусках расскажут о краудфинансировании, маркетплейсах, Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск дополнит серия карточек с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.

Кроме того, «Одноклассники» запустили программу для малого и среднего бизнеса, которая поможет компаниям быстрее освоить платформу и выстроить коммуникацию с аудиторией соцсети. Участники программы смогут получить персональное сопровождение команды ОК, рекомендации по развитию группы, помощь в создании контентной стратегии, доступ к обучающим материалам и участие в образовательных проектах платформы. Поучаствовать в программе можно по ссылке в соцсети.

