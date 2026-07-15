Всплеск скупки россиянами недвижимости за границей из-за мобилизации опровергли

Скупка россиянами недвижимости за рубежом из-за слухов о мобилизации оказалась фейком

Издание The Moscow Times (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ) распространило информацию, что россияне начали вновь активно скупать недвижимость за рубежом на фоне слухов о новой волне мобилизации и общем ухудшении ситуации в стране. Заявление опирается на соответствующий материал газеты «Коммерсантъ».

Газета со ссылкой на данные сервиса подбора объектов Prian.ru действительно сообщила о росте спроса покупателей из России на недвижимость за границей в первом полугодии 2026-го. Однако основной причиной ведущий аналитик сервиса Филипп Березин называет укрепление рубля и постепенное снижение ставок по депозитам в России, а также возможное снижение цен на недвижимость в РФ.

Он добавляет, что активнее искать «запасной аэродром» в дружественных странах часть покупателей заставляет напряженная геополитическая ситуация, однако такие люди скорее рассматривают не сценарий эмиграции в моменте, а возможность уехать в перспективе.

При этом спрос, по данным Prian.ru, вырос совсем незначительно — в январе—июне 2026 года он увеличился всего на пять процентов год к году.

Помимо этого, периодически появляющиеся слухи о проведении новой мобилизации уже неоднократно опровергались. Так, в июле их опровергал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Весной слухи об объявлении мобилизации на День Победы опровергал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что темы объявления новой волны мобилизации нет на повестке дня. Об этом же осенью 2025 года заявил Владимир Путин. Он указал, что Россия не проводит массовой, тем более принудительной мобилизации. Министр обороны Андрей Белоусов же в апреле сообщал, что комплектование войск контрактниками идет с опережением плана.

Информация не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».