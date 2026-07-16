16 июля в мире отмечают сразу два праздника, связанных с животными: Всемирный день змей и Дeнь признательности мopcкoй cвинкe. Православные чтут память блаженного святого Иоанна Московского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 16 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день змей

Из 3500 видов змей на планете ядовитыми являются лишь около 600. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только около 200 из них представляют опасность для жизни человека.

На протяжении истории люди по-разному относились к змеям: одни народы считали их выходцами из ада и олицетворением нечистых помыслов, в других культурах змеям поклонялись, как богам. При этом именно змея изображена на логотипе ВОЗ, как древний символ врачевания. Всемирный день змей призывает людей побольше узнать об этих удивительных животных, развеять жуткие мифы и научиться безопасному поведению в случае встречи со змеей.

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Дeнь признательности мopcкoй cвинкe

Первыми одомашнивать морских свинок начали коренные жители Южной Америки более пяти тысяч лет назад. В XVI веке торговцы завезли морских свинок в Великобританию. Животные так понравились европейцам, что их стало модно заводить среди королевских особ. На сегодняшний день эти грызуны остаются одними из самых востребованных домашних питомцев.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 июля

Дeнь pиcoвaния нa асфальте;

День личного повара;

День инженера в Гондурасе;

Национальный день кукурузных оладий в США.

Какой церковный праздник 16 июля

День памяти мученика Иакинфа Римского

Иакинф служил при римском императоре Траяне, правившем с 98 по 117 год. Во время языческого праздника один из слуг донес правителю, что Иакинф тайно молится Христу. Юношу немедленно привели к разгневанному Траяну. Император предложил ему вкусить идоложертвенного мяса, но святой отказался, назвав себя верующим. Тогда его подвергли жестоким пыткам, после чего бросили в темницу и морили голодом.

Согласно преданию, на 38-й день пыток один из стражей увидел рядом с мучеником Ангелов, возлагающих венец на голову Иакинфа. Святого решили предать суду, но не успели — 20-летний юноша ушел из жизни.

День памяти блаженного Иоанна Московского

Иоанн родился в XVI веке в Вологодской области и в молодости работал на солеварнях. Переехав в Ростов, он начал юродствовать — святой носил тяжелые вериги и железный колпак на голове. Согласно преданию, Иоанн предсказал начало Смутного времени, нашествие поляков на Русь и их поражение.

В последние годы Иоанн жил в Москве, где даже в морозы ходил почти без одежды в металлических веригах. Он не боялся обличать царя и его приближенных, а перед кончиной святому открылся дар исцелений. Кстати, свой уход Иоанн тоже предвидел и заранее подумал о месте своего погребения — в июле 1589 года его похоронили в Покровском соборе на Красной площади.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 июля

День памяти благоверного князя Василия Ярославского;

День памяти преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских;

День памяти преподобного Никодима Кожеезерского;

День памяти мученика Мокия (Мокиана) и Марка;

День памяти преподобного Александра Константинопольского;

День памяти священномученика Антония (Быстрова).

Приметы на 16 июля

Мошкара летает роем — к ясной погоде;

Улитки забираются повыше на деревья — к проливному дождю;

Богатый урожай щавеля — к теплой зиме;

Паук выходит из жилища — к солнечной погоде.

Кто родился 16 июля

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Леонид Агутин — певец, композитор и автор песен. Большая популярность пришла к нему в начале 1990-х, с выходом дебютного альбома «Босоногий мальчик». В числе самых известных песен артиста: «Хоп хей лала лей», «Босоногий мальчик», «Мир зеленого цвета» и другие. В 2008 году Леонид Агутин получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Григорий Лепс — певец, который также прославился в 1990-е: в дебютный альбом 1995 года вошла одна из самых популярных песен артиста «Натали». Позже музыкант записал хиты «Рюмка водки на столе», «Я тебе не верю» — дуэт с Ириной Аллегровой, «Я тебя не люблю», «Водопад» и другие знаковые песни.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Кто еще родился 16 июля