Назван способ сэкономить память в смартфоне

«Облако Mail» представило новую функцию для экономии памяти в смартфоне

Хранилище данных «Облако Mail» представило функцию «Почистить телефон» для экономии памяти в смартфоне. Об этом сообщила пресс-служба компании VK.

Новая функция помогает быстро освободить место в памяти гаджета, сохраняя файлы только в облачном хранилище. Благодаря синхронизации галерей смартфона и «Облака» система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона.

Кроме того, теперь пользователь может видеть, сколько места в телефоне занимают сохраненные в «Облаке» файлы, и быстро находить самые тяжелые из них. «Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении "Облако Mail" при включенной функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел "Почистить телефон" в галерее приложения — там будет указан объем памяти смартфона, который можно освободить», — объяснили в VK.

Руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев отметил, что новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Почта Mail» получило новый дизайн. Теперь все ключевые сервисы собраны на одном экране, а навигационное меню вынесено в нижнюю часть. Кроме того, стал доступен раздел «Сервисы», где собраны дополнительные возможности приложения.