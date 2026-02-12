Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мобильное приложение «Почта Mail» получило новый дизайн

В мобильном приложении «Почта Mail» стал более удобный интерфейс
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Новый дизайн стал доступен пользователям мобильного приложения «Почта Mail». Оно получило более понятный и удобный интерфейс, рассказали в компании. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, теперь все ключевые сервисы собраны на одном экране, а навигационное меню вынесено в нижнюю часть. Кроме того, стал доступен раздел «Сервисы», где собраны дополнительные возможности приложения.

В основной панели навигации находятся сама Почта, раздел «Покупки», Облако и кнопка, открывающая все сервисы Mail. В компании отмечают, что такое решение помогает быстрее переходить к нужным проектам.

Названия папок и строка поиска, в свою очередь, теперь находятся выше. Это помогло увеличить рабочее пространство списка писем и сделать интерфейс более лаконичным.

Вернуться к старой версии навигации можно, если перейти в раздел «Настройки» и выбрать там «Оформление», нажав на соответствующую кнопку.

