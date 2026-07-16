В соцсетях появился фейк о продаже лекарств в России только по электронному рецепту

Данные о продаже лекарств в России только по электронному рецепту опровергли

В соцсетях распространилось сообщение о том, что с 1 июля из-за изменений правил продажи лекарств в России теперь при покупке рецептурных препаратов аптека проверяет не бумажный рецепт, а электронное назначение врача в государственной системе. Если его нет — лекарство не продадут.

В действительности указанная информация неверна. В действующем регулировании электронные рецепты используются наряду с бумажными, а не заменяют их. Об этом несколько дней назад в том числе разъяснили в Минздраве РФ.

«Сразу оговоримся: в соответствии с действующим законодательством, рецепт по-прежнему может оформляться как в электронной, так и в бумажной форме. Электронный рецепт — это цифровой аналог привычного бумажного варианта в медицинской информационной системе», — сообщили в ведомстве, рассказывая о том, что такое электронный рецепт и как это работает.

В сообщении также подчеркнули, что для получения лекарства достаточно предъявить электронный рецепт на экране телефона, его бумажную копию или назвать СНИЛС (либо другой идентификатор, установленный в регионе).

На данный момент в стране действительно начался новый этап внедрения системы электронных рецептов в отдельных регионах. Сегодня возможность его оформления действует в 85 регионах. Данная инициатива преследует цель сделать процесс получения лекарств более удобным и надежным для пациента, а не усложнить его.

«В электронном рецепте все понятно — несмотря на почерк лечащего врача», — в том числе отмечают в Минздраве.

Уточняется, что в первую очередь нововведение касается продажи антибактериальных средств, психотропных и наркотических веществ, сильнодействующих анальгетиков и гормональных препаратов. В Минздраве отмечают, что перечень может расширяться.

Данные о том, что в РФ при покупке рецептурных препаратов теперь проверяют не бумажный рецепт, а электронное назначение врача, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».