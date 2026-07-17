50-летняя женщина задалась вопросом о чрезмерном количестве секса в жизни и получила ответ

Колумнист Шейн О'Нилл, отвечая на письмо читательницы, рассказал, существует ли количество секса, которое можно считать чрезмерно большим. Его мнение опубликовало издание The Washington Post.

За советом к О'Ниллу обратилась 50-летняя женщина, которая после развода стала знакомиться с мужчинами ради кратковременных романов. По ее словам, она не хочет начинать серьезные отношения и ей нравится встречаться с разными партнерами. Однако она беспокоится, что в ее жизни слишком много секса, на который она тратит большую часть времени. «Что мне делать, чтобы это новое увлечение не поглотило всю мою жизнь в ущерб другим сферам, которые я хочу развивать и осваивать?» — задала вопрос читательница.

В ответ О'Нилл подчеркнул, что слишком большого количества секса не бывает. Однако стоит остановиться и проанализировать свое эмоциональное состояние: насторожиться стоит, если мысли об интиме становятся навязчивыми, неприятными или стали мешать другим сферам жизни.

Также эксперт подчеркнул, что при насыщенной половой жизни важно очень тщательно следить за здоровьем. Он объяснил, что при наличии более одного партнера резко повышается риск заражения и распространения инфекций, передающихся половым путем. Чтобы обезопасить себя, О'Нилл рекомендовал раз в три месяца посещать врача и сдавать анализы на инфекции.

Ранее сексолог Камила Волуптас объяснила, почему некоторым людям нравится, чтобы их называли плохими словами во время секса. По ее словам, возникновение этого фетиша может объясняться психотравмой, однако он может быть и у здоровых людей.