Жители российского села сплотились ради общего интереса

Жители села в Ленобласти собрались на совместный просмотр финала ЧМ по футболу

В воскресенье, 19 июля, в небольшом селе Паша Ленинградской области «Mash на Мойке» организовал спортивный вечер для местных жителей. Перед трансляцией финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу жители приняли участие в квизе, разделившись на команды, ответив на вопросы о футболе и получив памятные призы за победу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в редакции издания.

В местном спортивном зале собрались представители сразу нескольких поколений. Кто-то пришел ради игры, а кто-то — из любопытства, но покинули помещение все с сильными эмоциями.

Известный российский футболист Алексей Гасилин подчеркнул значимость подобных инициатив. «Развитие футбола должно идти как можно глубже. (...) Поэтому такие инициативы важно поддерживать всем вместе. Это наша общая миссия», — отметил он.

В свою очередь, председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен отметила ценность внимания к малым территориям.

«Мы привыкли, что значимые мероприятия проходят в городах. Но жители провинции не меньше нуждаются в важных и ярких событиях. В малых городах и сёлах сохраняется та самая связь между жителями, на которой держится добрососедство», — высказалась она.

Подобные локальные события делают досуг доступнее, вовлекают сельчан в общественную жизнь и помогают формировать новые традиции добрососедского отдыха, подытожили организаторы события.

Ранее в петербургском пространстве «Севкабель Порт» с 14 по 19 июля прошел фестиваль «Лига Лайв», приуроченный к решающим матчам чемпионата мира по футболу 2026.