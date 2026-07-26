26 июля в России отмечают праздник парашютисты — как профессиональные спортсмены, так и просто любители. Кроме того, в этот день нужно найти время для поздравления своих тетей и дядей. «Лента.ру» рассказывает про эти и другие праздники, которые выпадают на 26 июля, а также про приметы этого дня и знаменитостей, празднующих день рождения.

Праздники в России

День Военно-морского флота (ВМФ)

День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля — в 2026 году это 26-е число. Праздник официально учредили в 1939 году, хотя, конечно, российский флот прославляли и до этого.

Сегодня в состав ВМФ России входят Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия. В структуре Военно-морского флота — надводные и подводные войска, морская авиация и другие значимые подразделения. Основная ударная сила ВМФ — атомные подводные лодки.

День парашютиста

Этот неофициальный праздник отмечают как профессиональные парашютисты, так и любители. Именно в этот день в 1930 году советские летчики впервые прыгнули с парашютом во время тренировки.

Фото: Kamil Pietrzak / Unsplash

Прыжки с парашютом считаются экстремальным видом спорта, который требует большой концентрации и хорошего здоровья, ведь после прыжка человек падает со скоростью примерно 200 километров в час. В России прыгать разрешено только совершеннолетним, вес человека при этом должен быть от 45 до 100 килограммов.

Праздники в мире

День дяди и тети

Свои праздники есть у разных членов семьи — отцов и матерей, дочерей и сыновей. 26 июля поздравления принимают дяди и тети. В России нет традиции отмечать этот день застольем. Достаточно позвонить или написать родным и поздравить их.

День эсперанто

Фото: В. Андреев / РИА Новости

Эсперанто — это язык, который искусственно создал лингвист Людвик Заменгоф в 1887 году. Он придуман, чтобы объединить людей разных национальностей, и отличается простыми правилами. Язык был популярен в первой половине XX века в Европе, но и в 2024 году на нем говорят до двух миллионов человек по всему миру. Считается, что выучить эсперанто можно за короткий срок (его преподают даже на Duolingo).

Заменгоф опубликовал первую книгу на своем языке 26 июля 1887 года. К этой дате и приурочен День эсперанто. У языка есть еще один праздник — День Заменгофа 15 декабря.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 июля

День национального восстания на Кубе;

День независимости Либерии;

День независимости Мальдив;

Всемирный день тофу.

Какой церковный праздник 26 июля

Собор архангела Гавриила

Архангел Гавриил появлялся в Священном писании как посланник, через которого Бог общался с пророками и святыми, открывал тайны о спасении человечества и появлении Иисуса Христа. Именно этот архангел вдохновил пророка Моисея написать книгу Бытия, являлся Иосифу Обручнику, охранял Деву Марию в ее земной жизни и назвал ей имя ребенка — Иисус, то есть «Спаситель». Имя самого Гавриила означает «Силу Божию» и «Божию Крепость».

Православная церковь отмечает его день дважды в год — 8 апреля и 26 июля, а также чествует Гавриила вместе с другими архангелами 21 ноября.

26 июля в России принято ходить в церковь и молиться архангелу, а также печь пироги и угощать ими окружающих, особенно бедняков.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 июля

День памяти преподобного Стефана Савваита святителя Иулиана;

День памяти мученика Серапиона;

День памяти мученика Маркиана Иконийского.

Приметы на 26 июля

Фото: Richard Stachmann / Unsplash

Хорошая погода — будет осень без дождей.

Пошел ливень — урожай не уродится.

Если ласточки летают низко, осень придет поздно.

Появляются тучи мошкары — значит, в лесу будет много грибов.

Если в этот день будешь скупиться, то отпугнешь удачу. По той же причине нельзя отказывать кому-то в помощи.

Кто родился 26 июля

Андрей Григорьев-Апполонов (56 лет)

Участник группы «Иванушки International» начинал карьеру как танцовщик в мюзикле «Метро» в Варшаве. В 1992 году на съемках клипа группы «Любэ» он познакомился с продюсером Игорем Матвиенко, который затем и собрал «Иванушек».

Группа существует 30 лет, ее самые известные песни: «Тополиный пух», «Билетик в кино» и «Тучи». Андрей Григорьев-Апполонов прославился своей манерой исполнять песни негромким речитативом — в народе это называют «шепот рыжего из "Иванушек"».

Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Globallookpress.com

Мик Джаггер (83 года)

Мик Джаггер — лидер группы The Rolling Stones. Считается одним из главных рок-музыкантов мира, входит в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки Великобритании.

Джаггер известен своим уникальным голосом и характерными танцевальными движениями, а также контркультурным имиджем. Журнал Rolling Stone в 2011 году назвал музыканта четвертым из лучших исполнителей всех времен.

Мик Джаггер Фото: Fred Prouser / Reuters

Кто еще родился 26 июля