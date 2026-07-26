Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов поздравил военных моряков с Днем ВМФ России

Депутат Госдумы Михаил Романов поздравил военных моряков 330-летие Российского флота

Депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил военных моряков и жителей города с Днем Военно-Морского Флота России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Именно здесь, на берегах Невы, ковалась морская мощь нашего государства. Санкт-Петербург по праву носит гордый статус морской столицы России и является Штабом Главного командования Военно-морского флота России», — отметил Романов. Депутат напомнил, что отсюда уходили в кругосветные плавания шлюпы под командованием Крузенштерна и Лисянского, а эскадры адмиралов Ушакова и Нахимова несли славу русского флота по всему миру.

По словам Романова, российские военные моряки в условиях специальной военной операции демонстрируют профессионализм и отвагу. Корабли ВМФ, как заявил депутат, обеспечивают безопасность южных рубежей страны, наносят удары высокоточным оружием по стратегическим объектам противника и защищают транспортные коридоры и мирную жизнь граждан в прибрежных городах. Депутат также отметил, что на стапелях Северной верфи закладываются фрегаты, корветы и атомные подводные ракетоносцы, которые несут боевую службу от Арктики до Тихого океана, и назвал заслуживающим уважения труд работников оборонных предприятий, работающих в три смены.

В 2026 году отмечается 330-летие регулярного Российского флота, основанного Петром I в 1696 году. Санкт-Петербург с момента создания флота остается его административным и производственным центром — здесь расположены Адмиралтейские верфи и Штаб Главного командования ВМФ России. Романов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Балтийский флот участвовал в обороне Ленинграда, и поблагодарил ветеранов флота и семьи военнослужащих за вклад в сохранение исторической памяти.

