В соцсетях распространился фейк о легком заработке на маркетплейсе

Данные об акции Wildberries с легким заработком оказались фейком

В соцсетях распространились данные о том, будто по первому федеральному каналу сообщили, что Wildberries запускает масштабную акцию поддержки россиян. Утверждается, что каждый может зарабатывать от 5 тысяч рублей в день без вложений и обучения, просто вступив в чат, а соответствующие данные якобы были озвучены главой компании Татьяной Ким.

В действительности соответствующей инициативы озвучено не было не только на Первом канале, но и в соцсетях маркетплейса и его главы. Мошенники таким образом решили использовать инфоповод об атаках ВСУ на логистические центры компании с целью вовлечь россиян в мошенническую схему. Переходы по сторонним ссылкам могут привести к краже личных данных и денежных средств.

К публикациям для правдоподобности прикреплен фейковый новостной сюжет, за основу которого на самом деле взята старая запись программы «Время» с ведущей Екатериной Андреевой от 9 сентября 2015 года, а также обращение Татьяны Ким от 2020 года, где она рассказывает об изменениях в работе маркетплейса в период пандемии. На фейковый ролик были наложены имитирующие новостной выпуск плашки, однако они отличаются от тех, которые используются в оригинальных выпусках.

При этом Татьяна Ким на фоне атак ВСУ на логистические центры Wildberries действительно обещала помощь пострадавшим. «Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — заявляла она. Семьям жертв глава компании обещала выплаты в размере два миллиона рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — один миллион рублей.

Аферисты не впервые используют тему легкого заработка на маркетплейсах. Людям нередко предлагают ставить лайки на Wildberries или Ozon, добавлять товар в избранное или писать отзывы. Затем фейковые работодатели предлагают более выгодное задание — выкупить товар компании за свой счет, чтобы повысить рейтинг продавца, и обещают вернуть деньги с процентами. Как только жертва переводит средства на личную карту, мошенники исчезают.

О подобной схеме в том числе предупреждали в прошлом году. В итоге, уточняют специалисты, все сводятся к тому, что в какой‑то момент жертву просят ввести данные банковской карты или код из СМС якобы «для зачисления средств» или «для проверки реквизитов». Это приводит к тому, что человек рискует потерять деньги, персональные данные или все вместе.

«Предложение дополнительного заработка от лица Wildberries на сторонних ресурсах — всегда риск мошенничества», — указывали представители маркетплейса.

Данные из фейкового видео не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».