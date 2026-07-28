Онищенко оценил опасность немытых арбузов

Онищенко заявил, что арбузы могут быть опасны из-за неправильных условий хранения

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, можно ли есть немытые арбузы. На эту тему он побеседовал с изданием «Абзац».

«Если арбуз разрезать и сразу съесть — даже если он не был помыт — риск заболеть на порядок ниже, чем если разрезанный плод часами лежит на витрине», — оценил опасность Онищенко.

Академик объяснил: арбузы могут навредить здоровью не из-за того, что их кожура загрязнена, а из-за неправильных условий хранения. По его словам, если разрезать плод и оставить на воздухе, он превратится в идеальную среду для размножения бактерий.

Онищенко добавил, что арбузы, которые неправильно хранили, могут вызывать кишечные расстройства бактериальной или вирусной природы. «Попытки выложить разрезанный арбуз на всеобщее обозрение, чтобы показать, какой он красивый и вкусный, очень опасны», — добавил академик.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. По словам специалиста, здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.