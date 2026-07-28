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Забота о себе
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16:39, 28 июля 2026Забота о себе

Онищенко оценил опасность немытых арбузов

Онищенко заявил, что арбузы могут быть опасны из-за неправильных условий хранения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, можно ли есть немытые арбузы. На эту тему он побеседовал с изданием «Абзац».

«Если арбуз разрезать и сразу съесть — даже если он не был помыт — риск заболеть на порядок ниже, чем если разрезанный плод часами лежит на витрине», — оценил опасность Онищенко.

Академик объяснил: арбузы могут навредить здоровью не из-за того, что их кожура загрязнена, а из-за неправильных условий хранения. По его словам, если разрезать плод и оставить на воздухе, он превратится в идеальную среду для размножения бактерий.

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Онищенко добавил, что арбузы, которые неправильно хранили, могут вызывать кишечные расстройства бактериальной или вирусной природы. «Попытки выложить разрезанный арбуз на всеобщее обозрение, чтобы показать, какой он красивый и вкусный, очень опасны», — добавил академик.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. По словам специалиста, здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.

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