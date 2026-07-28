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Из жизни
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16:46, 28 июля 2026Из жизни

Семья нашла пропавшую пять лет назад собаку в 965 километрах от дома

В США женщина воссоединилась с собакой спустя пять лет после ее пропажи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Soloviova Liudmyla / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Небраска, США, Инмакулада Джекман воссоединилась со своей собакой по кличке Чонг, которая сбежала из дома в 2021 году. Об этом сообщает People.

По словам Джекман, даже через несколько лет после пропажи она не теряла надежды найти Чонга. Вместе с семьей она возвращалась в район, где пропал пес, и высматривала его, но все было тщетно.

Через пять лет после исчезновения женщина наткнулась на пост из приюта для животных и узнала на прикрепленной фотографии пропавшую собаку. В публикации говорилось, что Чонга нашли за остановкой для дальнобойщиков в Индиане — в 965 километрах от дома.

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Оказалось, что после побега собаку кто-то приютил и даже чипировал. Сотрудники приюта не смогли найти последнего владельца Чонга, поэтому отдали его первоначальной хозяйке. «Все так счастливы и до сих пор в шоке!» — заявила Джекман.

Ранее сообщалось, что в США женщина нашла собаку через 12 лет после того, как она исчезла. Воссоединение было эмоциональным: питомец сразу узнал семью, не проявлял страха и вел себя так, будто разлуки и не было.

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