Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 28 июля 2026 (обновлено: 15:36, 28 июля 2026)Экономика

В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники

CNews: Минпромторг оштрафовал разработчика замены дисплеев для оборонки на весь контракт
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минпромторг России оштрафовал АО НПП «Авиационная и морская электроника» (НПП «АМЭ») на сумму 257,1 миллиона рублей за срыв контракта почти девятилетней давности на разработку газоразрядных видеомодулей «Дисплей-И7», которые должны были заменить дисплеи американской фирмы PLANAR. Об этом сообщает издание CNews.

Компания в 2017 году подрядилась разработать и освоить серийное производство устройств для многих видов военной техники, отечественные аналоги которых в 2017 году в стране отсутствовали. Она должна была создать три типа плазменных видеомодуля оранжевого и зеленого свечения, а также один тип красно-зеленого свечения.

Полная стоимость контракта составляла 257 миллионов рублей, а общая сумма неустойки достигла 394,9 миллиона рублей. Тем не менее соглашение ограничивало сумму штрафа первоначальной ценой.

Фактически речь идет о том, что за прошедшее время не было сделано ничего. Третий этап опытно-конструкторских работ должны были завершить к 20 ноября 2019 года, но по состоянию на конец мая 2026 года, то есть спустя шесть с половиной лет, выполнить их не удалось. Перечислить неустойку компания должна в течение 30 дней, в противном случае ведомство обратится в арбитражный суд. Имеется ли в России аналог дисплеев PLANAR разработки другого производителя, не уточняется.

Ранее Верховный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции по иску Минпромторга к «Уралвагонзаводу» (УВЗ), в рамках которого ведомство добилось возврата в бюджет более 106 миллионов рублей. Средства в 2015 году выделили на разработку пяти «технологий мирового уровня» и образцов новой техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    Врач назвал полезную для сосудов ягоду
    В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники
    Пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу в аэропорту Кольцово
    Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу своего НПЗ
    Спасатель вынес бездомного пса из бушующего моря в Сочи и стал героем соцсетей
    Ваня Дмитриенко заявил о желании жениться и завести детей
    Два безымянных российских острова получат названия
    Сторонница Трампа потрогала украинский «Писюн» после разговора с Зеленским
    Орбан назвал Мадьяра карманным диктатором с расстройством личности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok