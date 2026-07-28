В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники

CNews: Минпромторг оштрафовал разработчика замены дисплеев для оборонки на весь контракт

Минпромторг России оштрафовал АО НПП «Авиационная и морская электроника» (НПП «АМЭ») на сумму 257,1 миллиона рублей за срыв контракта почти девятилетней давности на разработку газоразрядных видеомодулей «Дисплей-И7», которые должны были заменить дисплеи американской фирмы PLANAR. Об этом сообщает издание CNews.

Компания в 2017 году подрядилась разработать и освоить серийное производство устройств для многих видов военной техники, отечественные аналоги которых в 2017 году в стране отсутствовали. Она должна была создать три типа плазменных видеомодуля оранжевого и зеленого свечения, а также один тип красно-зеленого свечения.

Полная стоимость контракта составляла 257 миллионов рублей, а общая сумма неустойки достигла 394,9 миллиона рублей. Тем не менее соглашение ограничивало сумму штрафа первоначальной ценой.

Фактически речь идет о том, что за прошедшее время не было сделано ничего. Третий этап опытно-конструкторских работ должны были завершить к 20 ноября 2019 года, но по состоянию на конец мая 2026 года, то есть спустя шесть с половиной лет, выполнить их не удалось. Перечислить неустойку компания должна в течение 30 дней, в противном случае ведомство обратится в арбитражный суд. Имеется ли в России аналог дисплеев PLANAR разработки другого производителя, не уточняется.

Ранее Верховный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции по иску Минпромторга к «Уралвагонзаводу» (УВЗ), в рамках которого ведомство добилось возврата в бюджет более 106 миллионов рублей. Средства в 2015 году выделили на разработку пяти «технологий мирового уровня» и образцов новой техники.