С российского завода взыщут деньги за отсутствие технологий мирового уровня

Суд обязал «Уралвагонзавод» вернуть Минпромторгу субсидии на разработку техники

Верховный суд России подтвердил решение двух нижестоящих инстанций по иску Минпромторга к «Уралвагонзаводу» (УВЗ), в рамках которого ведомство добилось успеха в требовании вернуть в бюджет более 106 миллионов рублей субсидии. Средства были выданы в 2015 году на разработку пяти «технологий мирового уровня» и образцов новой техники. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Предприятие, которое является крупнейшим производителем вагонов в стране и основным поставщиком танков для армии, обязалось к 2021 году получить шесть патентов на изобретения и секреты производства, а также выпустить и продать 200 экземпляров продукции. Соглашение предусматривало создание 110 высокопроизводительных рабочих мест.

Выполнить условия «Уралвагонзавод» не смог, после чего министерство попросило деньги обратно. В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск, приняв во внимание доводы ответчика. В решении говорилось, что разработать технологии мирового уровня не удалось по независящим от УВЗ причинам и нецелесообразности продолжения работы.

После этого Минпромторг обратился в Апелляционный суд, и тот удовлетворил требование в полном объеме. Он обратил внимание на тот факт, что завод объяснил невозможность достижения целевых показателей уже в 2022-2023 годах, когда прошли сроки давности исполнения контракта. Кроме того, суд обязал «Уралвагонзавод» уплатить 10 миллионов рублей штрафа.

Судья Верховного суда Марина Антонова, изучив кассационную жалобу УВЗ, не увидела оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам и оставила решение в силе.

Ранее стало известно, что УВЗ перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю из-за обрушения продаж. Позднее в Минпромторге выразили надежду, что в будущем спрос на вагоны в стране начнет расти.