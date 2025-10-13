Производство грузовых вагонов в России обрушилось

ОПЖТ: Выпуск грузовых вагонов в России сократился на 23,4 % в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы выпуска грузовых вагонов в России упали на 23,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).

За отчетный период в стране выпустили в общей сложности 41,5 тысячи грузовых вагонов. Производство железнодорожной техники с нагрузкой на ось 25 тонно-сил за это время просело на 5,4 процента в годовом выражении и составило 14,2 тысячи единиц. Капитальный ремонт в январе-сентябре прошли суммарно 31,2 тысячи грузовых вагонов, деповской ремонт — 236,8 тысячи единиц (минус 7,9 процента).

В 2024 году на внутреннем рынке фиксировалась противоположная динамика. Тогда в стране, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), выпустили 74,9 тысячи грузовых вагонов. В годовом выражении показатель увеличился на 17,2 процента.

В этом году на динамику все больше давит заметное падение спроса на подобного рода технику с учетом общего спада в сегменте грузовых железнодорожных перевозок, отмечают эксперты. На фоне снижения интереса на внутреннем рынке руководство крупнейшего в стране производителя вагонов — «Уралвагонзавода» (УВЗ) — решило перевести работников гражданского сегмента на четырехдневку.

Несмотря на это, в РЖД продолжают утверждать, что число новых вагонов все равно больше, чем выбывающих. Наращивание избыточности внутреннего парка фиксируется одновременно с падением погрузки. В сентябре она сократилась на 3,3 процента, до 91,4 миллиона тонн. Отрицательная динамика была отмечена во всех ключевых сегментах, включая черные металлы, строительные грузы, а также сырье и нефтепродукты.