Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 13 октября 2025Экономика

Производство грузовых вагонов в России обрушилось

ОПЖТ: Выпуск грузовых вагонов в России сократился на 23,4 % в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы выпуска грузовых вагонов в России упали на 23,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).

За отчетный период в стране выпустили в общей сложности 41,5 тысячи грузовых вагонов. Производство железнодорожной техники с нагрузкой на ось 25 тонно-сил за это время просело на 5,4 процента в годовом выражении и составило 14,2 тысячи единиц. Капитальный ремонт в январе-сентябре прошли суммарно 31,2 тысячи грузовых вагонов, деповской ремонт — 236,8 тысячи единиц (минус 7,9 процента).

В 2024 году на внутреннем рынке фиксировалась противоположная динамика. Тогда в стране, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), выпустили 74,9 тысячи грузовых вагонов. В годовом выражении показатель увеличился на 17,2 процента.

В этом году на динамику все больше давит заметное падение спроса на подобного рода технику с учетом общего спада в сегменте грузовых железнодорожных перевозок, отмечают эксперты. На фоне снижения интереса на внутреннем рынке руководство крупнейшего в стране производителя вагонов — «Уралвагонзавода» (УВЗ) — решило перевести работников гражданского сегмента на четырехдневку.

Несмотря на это, в РЖД продолжают утверждать, что число новых вагонов все равно больше, чем выбывающих. Наращивание избыточности внутреннего парка фиксируется одновременно с падением погрузки. В сентябре она сократилась на 3,3 процента, до 91,4 миллиона тонн. Отрицательная динамика была отмечена во всех ключевых сегментах, включая черные металлы, строительные грузы, а также сырье и нефтепродукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости