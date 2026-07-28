Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 28 июля 2026 (обновлено: 17:12, 28 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности пролета над страной ракет Ирана для удара по Украине

Сенатор Джабаров: России не надо вмешиваться в отношения Украины и Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москве не надо вмешиваться в отношения Киева и Тегерана, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о возможности пролета над российской территорией ракет Ирана для удара по Украине.

«В свое время, когда мы наносили ракетный удар по Сирии, они [Иран] пропустили наши самолеты, наши ракеты, которые летели с Каспийского моря. Я не думаю, что мы должны вмешиваться в этот вопрос. Я думаю, если они нас предупредят, наверное, мы не будем препятствовать. Это внутреннее дело руководства Ирана», — прокомментировал Джабаров.

Я думаю, что нам здесь не надо вмешиваться, не надо какие-то делать заявления. Наша дипломатия будет совершенно корректно работать

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Парламентарий подчеркнул, что у Тегерана есть возможности ударить баллистическими ракетами по территории Украины.

ВСУ в субботу, 25 июля, атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»
    Сенат США согласовал законопроект о «сокрушительных» санкциях против России
    Москвичка пожаловалась на постоянное половое возбуждение
    В столице российского региона произошел мощный пожар на складе
    Россияне назвали главную цель в жизни
    Land Rover объявил о прекращении производства популярной машины
    Пассажирский самолет перехватили истребители после сообщения от 14-летнего мальчика
    Россиянам раскрыли шаги вербующих детей в интернете злоумышленников
    В России высказались о возможности пролета над страной ракет Ирана для удара по Украине
    Зеленский прибыл в Белый дом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok