В России высказались о возможности пролета над страной ракет Ирана для удара по Украине

Москве не надо вмешиваться в отношения Киева и Тегерана, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о возможности пролета над российской территорией ракет Ирана для удара по Украине.
«В свое время, когда мы наносили ракетный удар по Сирии, они [Иран] пропустили наши самолеты, наши ракеты, которые летели с Каспийского моря. Я не думаю, что мы должны вмешиваться в этот вопрос. Я думаю, если они нас предупредят, наверное, мы не будем препятствовать. Это внутреннее дело руководства Ирана», — прокомментировал Джабаров.
Я думаю, что нам здесь не надо вмешиваться, не надо какие-то делать заявления. Наша дипломатия будет совершенно корректно работать
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Парламентарий подчеркнул, что у Тегерана есть возможности ударить баллистическими ракетами по территории Украины.
ВСУ в субботу, 25 июля, атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.