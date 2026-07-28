В России высказались о возможности пролета над страной ракет Ирана для удара по Украине

Сенатор Джабаров: России не надо вмешиваться в отношения Украины и Ирана

Москве не надо вмешиваться в отношения Киева и Тегерана, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о возможности пролета над российской территорией ракет Ирана для удара по Украине.

«В свое время, когда мы наносили ракетный удар по Сирии, они [Иран] пропустили наши самолеты, наши ракеты, которые летели с Каспийского моря. Я не думаю, что мы должны вмешиваться в этот вопрос. Я думаю, если они нас предупредят, наверное, мы не будем препятствовать. Это внутреннее дело руководства Ирана», — прокомментировал Джабаров.

Я думаю, что нам здесь не надо вмешиваться, не надо какие-то делать заявления. Наша дипломатия будет совершенно корректно работать Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Парламентарий подчеркнул, что у Тегерана есть возможности ударить баллистическими ракетами по территории Украины.

ВСУ в субботу, 25 июля, атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.