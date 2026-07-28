Видео с говорящим об уничтожении финансовой системы Дерипаской оказалось дипфейком

Ролик с говорящим об уничтожении финансовой системы Дерипаской оказался дипфейком

Распространившийся в сети ролик, на котором российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что банкротство Wildberries способно обрушить российские банки, является дипфейком. За основу взяты архивные кадры его выступления на форуме.

На видео предприниматель говорит, что долг в миллион остается проблемой заемщика, а долг в миллиард становится проблемой банка. Он добавляет, что по-человечески сочувствует вкладчикам банков, поскольку у Wildberries якобы колоссальные долги и его банкротство уничтожит финансовую систему.

Ряд каналов, распространивших видео, являющееся дипфейком, ссылаются на признанный судом Белоруссии экстремистским канал NEXTA Live, однако там данное сообщение уже удалено. Фрагмент видео с Дерипаской является архивным. Настоящие кадры сняты на площадке IV Столыпин-форума, который прошел в сентябре 2021 года под девизом «Постковидный синдром — экономика по-другому». На мероприятии речь шла о темпах роста, инвестициях, денежно-кредитной политике и устройстве финансовой системы после пандемии. Информации о Wildberries там не было, а Дерипаска нигде не говорил о связи долгов маркетплейса с крахом российских банков.

Кроме того, ранее бизнесмен выражал совершенно иную позицию по банкам маркетплейсов. По его мнению, такие финансовые институты могут стать инструментом для борьбы с инфляцией и стимуляции экономики предложения. «И, кстати, я не вижу ничего плохого в банках маркетплейсов. Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (Ozon и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей», — считает Дерипаска. Предприниматель подчеркнул, что подобный механизм, безусловно, будет сильным инструментом в борьбе с инфляцией.

На фоне июльских атак на склады Wildberries распространяется множество фейков, призванных посеять панику среди населения. Однако о близком крахе банковской системы речи не идет. На конец июня 2026 года банк сохранял рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом, универсальную лицензию и участие в системе страхования вкладов. Хотя размер ущерба складам и продавцам пока оценивается, данных о таком объеме обязательств Wildberries перед банками, который мог бы запустить кризис, нет. Кроме того, WB Банк объявил о запуске комплекса мер поддержки для продавцов, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак в Электростали и Котовске. Пресс-служба Wildberries и основательница Татьяна Ким не давали комментариев о планах по банкротству. Кроме того, в 2025 году отмечалось, что Wildberries превратился в экономику внутри экономики, став значимым участником финансовой инфраструктуры.

Данные о том, что Дерипаска заявил об уничтожении финансовой системы, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

