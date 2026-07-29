Стало известно о требовании НАТО к России после ударов в Черном море

Дизен: НАТО потребует от России прекращения огня в Черном море из-за блокады Украины

НАТО потребует от России прекращения огня в Черном море из-за блокады Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции. Альянс, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море», — написал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары Вооруженных сил России изолировали Одессу от остальной Украины. Он подчеркнул, что потеря порта на Черном море в долгосрочной перспективе будет иметь разрушительные последствия для украинской стороны. Это связано с тем, что через этот хаб шла продажа пшеницы и импорт различных товаров, включая оружие.