В соцсетях распространилась неподтвержденная информация о якобы новых правилах на АЗС

Информация о новых строгих правилах на АЗС не подтвердилась

В соцсетях распространилась информация о том, что с 1 августа в России начнут работать новые правила заправок на АЗС. В публикациях сообщается, что вводится автоматический лимит до 30 литров на одну заправку, обязательная предоплата топлива, цифровой паспорт для каждой партии бензина, запрет на использование телефонов в радиусе опасной близости от колонки и другие.

Однако в России отсутствует единый орган власти, который регламентирует работу АЗС. Такую задачу выполняет сразу несколько ведомств — МЧС России, Росстандарт, Роспотребнадзор, Минэкономразвития России и другие. Ни одно из них не сообщало о нововведениях на АЗС.

В разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что впервые услышал о подобных изменениях.

«Такой набор мер, честно говоря, очень странный. Тем более для ситуации, которая, как я и говорил, стабилизировалась. Я говорил недели три назад, что буквально через несколько недель все стабилизируется. Конечно, есть регионы или какие-то отдаленные районы, где ситуация еще неспокойная. Но в подавляющем большинстве, конечно же, ситуация гораздо лучше. Все об этом говорят, что пик проблемы пройден», — поделился депутат.

Ананских рассказал, что заправки начинают отменять лимиты на бензин. «Здесь больше добавить нечего, потому что это маловероятно. Я не вижу никаких предпосылок для принятия таких решений», — заключил он.

Издание RTVI 28 июля сообщило, что российские сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения на продажу бензина. О полной отмене лимитов на отпуск топлива 28 июля сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Также известно, что в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно свободно купить бензин на заправках «Лукойла». В столице снят лимит на АЗС Teboil. Лимиты на АЗС «Газпрома» отменены и в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 «Дон».

Информация о том, что с 1 августа в России начнут работать новые правила заправок на АЗС, не распространилась в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».