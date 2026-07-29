30 июля 2026 года во всех странах отмечают День дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Также в этот день вспоминают Серафима Саровского — одного из самых почитаемых в России монахов. «Лента.ру» рассказывает подробнее про главные праздники и приметы 30 июля, а также про то, кто из знаменитых людей родился в этот день.
Праздники в России и мире
Международный день дружбы
Генассамблея ООН провозгласила 30 июля Днем дружбы на 65-й сессии в 2011 году. Этим решением подвели итог Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты, которое проводили с 2001 по 2010 год. Дружба в этой резолюции названа «благородным и бесценным чувством». Сам праздник посвящен дружбе не только между людьми, но также между странами и народами.
Ученые Гарварда в течение 75 лет проводили исследование того, что делает людей счастливым. В 2024 году они поделились выводами: именно хорошие отношения и общение с близкими делает жизнь лучше. Люди, у которых была крепкая связь с друзьями и семьей, жили дольше, здоровее и с большей радостью, чем одиночки.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Генассамблея ООН установила этот праздник в 2013 году. Дату выбрали в связи с тем, что именно 30 июля 2010 года был принят «Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми».
Самые распространенные причины торговли людьми в мире: принудительный труд, брак, сексуальное и домашнее рабство, а также использование в качестве солдат. В современном рабстве находятся 49,6 миллиона человек по всему миру, и 12 миллионов из них — дети. Чаще всего в рабство попадают женщины и девочки. В США эта индустрия приносит 150 миллиардов долларов в год — среди незаконных сфер она вторая по прибыльности после наркоторговли.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июля
- День независимости Вануату;
- День мучеников революции на Кубе;
- День цветных напитков;
- День чизкейка;
- День рождения книг в мягкой обложке (покетбуков).
Какой церковный праздник 30 июля
День рождения Серафима Саровского
Серафим Саровский — один из самых почитаемых монахов в Русской православной церкви. Он родился 30 июля 1759 года в Курске, с детства был глубоко верующим и в 19 лет стал послушником монастыря Саровская пустынь. Уже в сане иеромонаха, Серафим удалился в лесную келью и стал жить там один. Он соблюдал строгую аскезу: летом и зимой ходил в одной и той же одежде, ел раз в день, строго постился и мало спал. Он совершил подвиг столпничества: тысячу дней и ночей простоял на каменном валуне в молитве, спускаясь только чтобы поесть и немного отдохнуть.
Серафим Саровский провел в уединении 15 лет, а вернувшись в монастырь, принял обет молчания и стал затворником — постоянно молился, не покидая кельи. К этому времени слава о монахе разошлась по стране. После окончания затвора Серафима посещали многие люди — в поисках мудрости и исцеления от болезней. Среди них был и император Александр I. Кроме того, Серафим Саровский был основателем и покровителем Дивеевского монастыря.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 июля
- День памяти великомученицы Марины Антиохийской;
- День памяти преподобного Иринарха Соловецкого;
- День памяти преподобного Леонида Устьнедумского;
- День перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского;
- Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери.
Приметы на 30 июля
- Гроза предвещает пасмурную осень и морозную зиму.
- Насекомые беспокойно летают — жди дождя.
- Много чаек кружит над водой — к теплу в ближайшие дни.
- Сны на 30 июля должны сбыться в ближайшие три дня.
- Нельзя оставлять в доме открытые двери и окна, иначе впустишь несчастье.
Кто родился 30 июля
Арнольд Шварценеггер (79 лет)
Австрийский актер начинал карьеру как культурист, а прославился в Голливуде, играя героев боевиков. В 2003-2011 годах Шварценеггер был губернатором штата Калифорния (США). Самые знаковые его роли — во франшизе «Терминатор», фильмах «Хищник», «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Конан-варвар», «Коммандо» и «Красная жара».
Кристофер Нолан (56 лет)
Американский режиссер снял 16 фильмов, среди которых «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Начало» и трилогия фильмов о Бэтмене. Нолан — один из самых кассовых режиссеров Голливуда. Он также пишет сценарии к своим фильмам. Нолан прославился нелинейными и концептуальными историями, сложным сторителлингом и любовью к нуару.
Кто еще родился 30 июля
- Лиза Кудроу (63 года) — американская актриса, сыгравшая в сериале «Друзья»;
- Жан Рено (78 лет, настоящее имя — Хуан Морено и Хедерике Хименес) — французский актер;
- Лоренс Фишберн (65 лет) — американский актер;
- Ирина Винер (78 лет) — российский тренер по художественной гимнастике;
- Эмили Бронте (1818-1848) — английская писательница.