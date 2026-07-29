30 июля 2026 года во всех странах отмечают День дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Также в этот день вспоминают Серафима Саровского — одного из самых почитаемых в России монахов. «Лента.ру» рассказывает подробнее про главные праздники и приметы 30 июля, а также про то, кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России и мире

Международный день дружбы

Генассамблея ООН провозгласила 30 июля Днем дружбы на 65-й сессии в 2011 году. Этим решением подвели итог Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты, которое проводили с 2001 по 2010 год. Дружба в этой резолюции названа «благородным и бесценным чувством». Сам праздник посвящен дружбе не только между людьми, но также между странами и народами.

Ученые Гарварда в течение 75 лет проводили исследование того, что делает людей счастливым. В 2024 году они поделились выводами: именно хорошие отношения и общение с близкими делает жизнь лучше. Люди, у которых была крепкая связь с друзьями и семьей, жили дольше, здоровее и с большей радостью, чем одиночки.

Фото: Duy Pham / Unsplash

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Генассамблея ООН установила этот праздник в 2013 году. Дату выбрали в связи с тем, что именно 30 июля 2010 года был принят «Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми».

Самые распространенные причины торговли людьми в мире: принудительный труд, брак, сексуальное и домашнее рабство, а также использование в качестве солдат. В современном рабстве находятся 49,6 миллиона человек по всему миру, и 12 миллионов из них — дети. Чаще всего в рабство попадают женщины и девочки. В США эта индустрия приносит 150 миллиардов долларов в год — среди незаконных сфер она вторая по прибыльности после наркоторговли.

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июля

День независимости Вануату;

День мучеников революции на Кубе;

День цветных напитков;

День чизкейка;

День рождения книг в мягкой обложке (покетбуков).

Какой церковный праздник 30 июля

День рождения Серафима Саровского

Серафим Саровский — один из самых почитаемых монахов в Русской православной церкви. Он родился 30 июля 1759 года в Курске, с детства был глубоко верующим и в 19 лет стал послушником монастыря Саровская пустынь. Уже в сане иеромонаха, Серафим удалился в лесную келью и стал жить там один. Он соблюдал строгую аскезу: летом и зимой ходил в одной и той же одежде, ел раз в день, строго постился и мало спал. Он совершил подвиг столпничества: тысячу дней и ночей простоял на каменном валуне в молитве, спускаясь только чтобы поесть и немного отдохнуть.

Серафим Саровский провел в уединении 15 лет, а вернувшись в монастырь, принял обет молчания и стал затворником — постоянно молился, не покидая кельи. К этому времени слава о монахе разошлась по стране. После окончания затвора Серафима посещали многие люди — в поисках мудрости и исцеления от болезней. Среди них был и император Александр I. Кроме того, Серафим Саровский был основателем и покровителем Дивеевского монастыря.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Какие еще церковные праздники отмечают 30 июля

День памяти великомученицы Марины Антиохийской;

День памяти преподобного Иринарха Соловецкого;

День памяти преподобного Леонида Устьнедумского;

День перенесения мощей преподобного Лазаря Галисийского;

Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери.

Приметы на 30 июля

Гроза предвещает пасмурную осень и морозную зиму.

Насекомые беспокойно летают — жди дождя.

Много чаек кружит над водой — к теплу в ближайшие дни.

Сны на 30 июля должны сбыться в ближайшие три дня.

Нельзя оставлять в доме открытые двери и окна, иначе впустишь несчастье.

Фото: Johnny Bouchier / Red Cover / Globallookpress.com

Кто родился 30 июля

Австрийский актер начинал карьеру как культурист, а прославился в Голливуде, играя героев боевиков. В 2003-2011 годах Шварценеггер был губернатором штата Калифорния (США). Самые знаковые его роли — во франшизе «Терминатор», фильмах «Хищник», «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Конан-варвар», «Коммандо» и «Красная жара».

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Американский режиссер снял 16 фильмов, среди которых «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Начало» и трилогия фильмов о Бэтмене. Нолан — один из самых кассовых режиссеров Голливуда. Он также пишет сценарии к своим фильмам. Нолан прославился нелинейными и концептуальными историями, сложным сторителлингом и любовью к нуару.

Кто еще родился 30 июля