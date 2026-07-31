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04:37, 31 июля 2026 (обновлено: 06:34, 31 июля 2026)Россия

Жителей Волгограда призвали ограничить проветривание помещений

Жителей Волгограда призвали плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жителей Волгограда призвали плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

Около 04:00 по московскому времени стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоградскую область. Жители разных районов города сообщили о сильном запахе гари и дымке. Власти рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Волгоградской области 31 июля в 02:26 в официальном канале в «Максе» сообщала о ракетной опасности.

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