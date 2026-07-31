«Черногория, а мы так тебя любили». Популярная у россиян курортная страна введет визы. Что будет с отдыхом, ценами и ВНЖ?

«Интурист»: Спрос на отдых в Черногории подскочил после объявления о введении виз

Долгое время Черногория оставалась одним из немногих европейских курортов, куда россияне могли отправиться без визы. Несмотря на отсутствие прямых рейсов, туристы выбирали это направление из-за упрощенного въезда и доступного жилья. Однако уже осенью 2026 года для поездки на Адриатическое море придется оформлять въездные документы, а сами путешествия станут дороже и сложнее. Как новые требования скажутся на российских отдыхающих, что будет с турпотоком и что ждет обладателей ВНЖ в стране — в материале «Ленты.ру».

Новые правила въезда в Черногорию

На сегодняшний день въезд в курортную страну для россиян по загранпаспорту свободный, а беспрепятственно находиться там граждане России могут в течение 30 дней. Однако с 1 ноября 2026 года власти Черногории введут визовый режим с Россией, поскольку государство готовится к вступлению в Евросоюз (ЕС). Такое решение было принято, чтобы привести миграционные правила в соответствие с требованиями объединения.

Городская Часовая башня XVII века на площади Оружия в Которе Фото: Marica van der Meer / Arterra / Getty Images

При этом в постановлении на сайте «Служебного листа Черногории» отмечается, что страна оставила за собой право устанавливать отдельные исключения из визового режима.

После 1 ноября для краткосрочных поездок необходимо будет оформлять визу категории С — она дает право оставаться в стране до 90 дней. Ее стоимость составит 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей до 14 лет. Подать заявление можно через визовые центры VFS Global в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

Успеть до ноября

До введения визового режима у россиян остается чуть больше двух месяцев, и многие, судя по данным туроператоров, решили не откладывать поездку. Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева рассказала «Ленте.ру», что спрос на отдых в Черногории уже заметно вырос.

Сейчас Черногория стала бронироваться очень активно, отмечаем рост продаж более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, многие россияне хотят успеть побывать в стране до введения визовых ограничений, поскольку не готовы будут поехать сюда после введения визового барьера Дарья Домостроева директор по связям с общественностью компании «Интурист»

Аналогичного мнения придерживаются и самостоятельные путешественники. Тревел-блогерша Татьяна из Тулы, которая уже бывала в Черногории, предрекла, что с момента введения виз «начнется волокита с документами», в том числе с выписками с банковского счета. «Эх, Черногория-Черногория, а мы так тебя любили», — высказалась автор. При этом россиянка добавила, что до ноября можно успеть самостоятельно съездить в Черногорию на десять дней за 250 тысяч рублей на двоих.

При этом черногорцы твердо уверены, что туристы никуда не денутся

Татьяна тревел-блогерша из России

Однако представители рынка с этим не согласны — скорее всего, массовый турист потеряет интерес к Черногории, как это случилось с Болгарией и Хорватией, объяснила Домостроева. По словам специалиста, для такого отдыха, который предлагала Черногория, существует немало альтернатив. К примеру, россиянам открыты Турция, средиземноморское побережье Египта, страны Ближнего Востока, которые вновь доступны для бронирования. А в случае, если Россия снимет ограничения на формирование пакетных туров, список пополнит и средиземноморское побережье Израиля.

Пляж в Будве, Черногория Фото: George Schinas / Nurphoto / Getty Images

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заметили, что для экономики Черногории турпоток из России значим, поскольку туризм формирует около 25 процентов ВВП страны. При этом для российского рынка это направление не является определяющим сегментом рынка. В союзе добавили, что отрасль уже нашла способы адаптироваться к условиям визовых ограничений и переориентировать спрос на альтернативные направления.

Мы наблюдаем за ситуацией в реальном времени и подтверждаем: для российской туриндустрии это управляемый процесс. Поток в Черногорию сохранит свою нишевую роль для тех, кто ценит именно это направление, но общий выездной туризм продолжит развиваться за счет более доступных и объемных рынков Михаил Абасов генеральный директор аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ

Что будет с ценами

Даже без виз отдых в Черногории уже нельзя было назвать бюджетным, считают эксперты. По данным сервиса Onlinetours, средняя стоимость тура, включающего перелет с пересадкой, проживание и трансфер, в первом полугодии 2026 года достигла 266,3 тысячи рублей. Годом ранее аналогичная поездка обходилась в среднем в 244,2 тысячи рублей, то есть за год средний чек вырос еще на 9 процентов.

После введения виз расходы увеличатся еще сильнее. Помимо консульского сбора в размере 35 евро, туристам придется оплачивать услуги визового центра и оформлять медицинскую страховку. В Onlinetours рассказали «Ленте.ру», что в совокупности дополнительные расходы составят около 6-8 тысяч рублей на человека.

Пляж в Будве, Черногория Фото: Pierre Crom / Getty Images

Для семьи из трех человек оформление документов увеличит бюджет путешествия примерно на 20 тысяч рублей. При этом речь идет только о визовых расходах — без учета стоимости перелета, проживания и других трат во время отдыха.

Сама виза вряд ли станет главным препятствием для поклонников направления, считают эксперты. Гораздо серьезнее на спрос может повлиять необходимость заранее собирать документы, подтверждать финансовую состоятельность и закладывать дополнительное время на организацию поездки.

До прекращения прямого авиасообщения с Россией Черногория считалась одним из наиболее доступных вариантов отдыха на Адриатике. Как рассказала Домостроева, туроператоры формировали пакетные туры на основе прямых рейсов в Тиват и Подгорицу.

До потери прямого авиасообщения с Россией «Интурист», как и многие другие туроператоры, брал блоки мест на прямых рейсах в Тиват и Подгорицу, что позволяло сформировать привлекательные по стоимости туристические пакеты. Направление рассматривалось как страна для семейного отдыха, средняя продолжительность отдыха составляла 9-11 ночей. Большинство объектов размещения работают в Черногории только на завтраках или представляют собой просто апартаменты без питания, поэтому россияне охотно тратились на обеды и ужины в местных ресторанах Дарья Домостроева директор по связям с общественностью компании «Интурист»

Черногория может повторить судьбу Хорватии

По оценке участников рынка, визовый режим способен изменить положение Черногории на российском туристическом рынке так же, как это произошло с Хорватией более десяти лет назад.

По словам Домостроевой, до 2014 года Хорватия предоставляла россиянам безвизовый въезд на время летнего сезона. Однако после ужесточения правил страна потеряла чартерную перевозку и практически исчезла из числа наиболее востребованных направлений.

Подобная ситуация на Балканах в нашей практике уже была <...> Полагаем, что аналогичный сценарий будет и в Черногории. После введения визового режима продажи станут эпизодическими

Дарья Домостроева директор по связям с общественностью компании «Интурист»

Что будет с недвижимостью и ВНЖ

Введение виз и вхождение Черногории в Евросоюз также скажется и на обладателях временного вида на жительство (ВНЖ). В последние годы страна пользовалась спросом среди тех, кто приобретал жилье для собственного проживания, сезонного отдыха или получения ВНЖ.

Сам по себе визовый режим не влияет на уже выданные ВНЖ. Кроме того, вступление Черногории в Европейский союз не означает, что национальный вид на жительство автоматически превратится в общеевропейский документ.

Вид на Старый город в Будве Фото: Curioso.Photography / Shutterstock / Fotodom

Обладатели черногорского ВНЖ, как и прежде, смогут жить на территории страны, однако этот статус не даст права на постоянное проживание или работу в других государствах ЕС. После присоединения Черногории к Шенгенской зоне владельцы ВНЖ смогут пользоваться упрощенным порядком въезда в страны соглашения, но сам статус останется национальным.

При этом время проживания по ВНЖ продолжит засчитываться для получения постоянного места жительства, а затем и гражданства Черногории. Уже после получения гражданства, если к тому моменту страна станет членом Евросоюза, заявитель приобретет и права гражданина ЕС.