У женщин по всему миру внезапно сбился менструальный цикл. Как объясняют этот феномен врачи?

Гинеколог Ласкевич: Массовый сбой менструаций в июне вызван резкими перепадами температур

Летом 2026 года женщины по всему миру — от России до США — неожиданно столкнулись со сбоем менструального цикла. Одни рассказали, что у них за весь месяц вообще не было менструации, другие же сообщили, что у них она произошла дважды. В социальных сетях и Telegram-каналах они активно обсуждают это явление, уже получившее название «июньский феномен». «Лента.ру» спросила у врачей, что они думают по этому поводу и есть ли научное объяснение массовому нарушению цикла у женщин.

С чего начался «июньский заговор пропущенных месячных»

Одной из первых обратила внимание на неожиданные изменения в менструальном цикле TikTok-блогерша, известная под ником @thrivingwithhannah. Она спросила своих подписчиц: «Девочки, что вообще происходит с нашим организмом в июне?», и в ответ получила более 45 тысяч лайков и бурное обсуждение деликатной проблемы.

Одни женщины жаловались на сильную задержку менструации, из-за которой даже заподозрили незапланированную беременность. Другие же рассказывали о странных нарушениях во время цикла

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«Кровотечение шло три дня, потом резко прекратилось, а через пару дней началось снова. Я в замешательстве», «В июне у меня дважды пришли месячные! Я думала, что у меня начинается менопауза», — признавались женщины в комментариях.

Эзотерические теории и Большой адронный коллайдер

Тема стала настолько популярной в сети, что другие блогеры, а вслед за ними и обычные пользовательницы начали искать объяснение массовому сбою цикла. Большинство сошлось во мнении, что виной всему стала сильная жара в Европе.

Однако эта теория устроила далеко не всех. Так, американский эндокринолог Афруз Демери в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) провела онлайн-исследование, в котором приняли участие 11 тысяч женщин.

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В результате выяснилось, что на сбой менструального цикла одинаково часто жаловались как проживающие в странах, где была зафиксирована аномальная жара, так и девушки из славящейся прохладной погодой Финляндии или даже Австралии, где в это время зима.

Некоторые гипотезы и вовсе были основаны на эзотерике. Например, одна девушка заявила: «Какая жара? Мы просто объединились в одну сеть и готовы захватывать мир». «Говорят, многие женщины синхронизировались, чтобы наступила женская энергия», — то ли с иронией, то ли серьезно поддержала ее другая пользовательница.

Еще одним виновником проблемы в сети в шутку назначили Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, который ученые отключили за пару недель до первых сообщений об «июньском феномене». «Доигрались. Опять мужики что-то сломали, а нам досталось», — эмоционально прокомментировала эту новость одна девушка

Научно недоказанный феномен

Отвечая на вопрос о том, существуют ли научные доказательства массового менструального сбоя, врачи единогласно заявили, что на сегодняшний день у медицинского сообщества нет подтвержденных данных о его существовании. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром женского здоровья Городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева Анна Тарасова подчеркнула: сообщения в сети не являются научным исследованием, поэтому «июньский феномен» — это популярный интернет-термин, а не признанный диагноз.

Социальные сети позволяют людям быстро обмениваться опытом, но не дают возможности оценить реальную распространенность явления и установить причинно-следственные связи. Даже если о задержке или других изменениях цикла пишут тысячи женщин, это еще не означает, что речь идет о новом массовом медицинском явлении Анна Тарасова акушер-гинеколог

При этом, по словам гинеколога, когда женщина говорит, что менструация пришла дважды за месяц, это не значит, что у нее сбился цикл. Она напомнила, что продолжительность менструального цикла варьируется от 21 до 35 дней. И если он короткий, например 21-24 дня, менструация вполне может начаться в первых числах месяца и повториться в его конце. В этом случае речь идет о варианте нормы.

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Кроме того, за «вторыми месячными» могут скрываться межменструальные кровотечения, связанные с гормональными изменениями, приемом гормональных контрацептивов, стрессом, заболеваниями щитовидной железы, полипами эндометрия, миомой матки и другими гинекологическими состояниями. Наконец, кровянистые выделения могут возникать и на ранних сроках беременности.

Гинеколог сети клиник «Семейная» Екатерина Драгунова добавила, что в настоящее время нет оснований говорить и о единой причине синхронного сбоя цикла в июне. По ее словам, версия о влиянии адронного коллайдера в ЦЕРНе безосновательна и не имеет никакого отношения к медицине. В то же время Драгунова напомнила, что менструальный цикл — это очень чувствительная система, которая не может быть абсолютно стабильной, поскольку она реагирует на любые изменения не только в организме, но и в окружающей среде.

Продолжительность и характер менструаций могут сбиться по совершенно разным причинам, включая стресс, нарушения сна, изменение режима и уровня физических нагрузок, беременность, естественную вариабельность цикла Екатерина Драгунова гинеколог сети клиник «Семейная»

Как отметила гинеколог Юсуповской больницы Анастасия Ласкевич, экстремальные погодные условия могут стать одним из факторов влияния на цикл. «Резкие перепады температуры и сильная жара ухудшают качество сна, повышают уровень гормона стресса кортизола, провоцируют обезвоживание и спазмы сосудов. Из-за этого в организме женщины происходят изменения, которые могут привести к задержке или укорочению продолжительности цикла на несколько дней», — объяснила она.

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Также сбой менструального цикла может быть связан с началом сезона отпусков. Все дело в том, что из-за смены часовых поясов, джетлага, изменения привычного распорядка дня и климатических условий менструация может начаться немного раньше или позже обычного срока. Это допустимая реакция организма на дополнительную нагрузку в путешествии и перестройку биологических ритмов.

При этом сам полет на самолете не оказывает негативного влияния на репродуктивную систему и не вызывает гормональных нарушений.

Когда стоит бить тревогу?

Врачи заверили, что однократное изменение цикла, в том числе произошедшее в июне, далеко не всегда свидетельствует о серьезной проблеме со здоровьем. Небольшие колебания продолжительности — это вариант нормы. У большинства здоровых женщин менструации не приходят «день в день» от месяца к месяцу.

Также гинеколог Тарасова посоветовала учитывать не только длину цикла, но и его изменения по сравнению с обычным состоянием. В частности, стоит насторожиться, если раньше у женщины менструации были стабильными, а затем внезапно стали нерегулярными.

О нарушении цикла стоит говорить, если изменения становятся регулярными и выраженными: менструации приходят слишком часто, например, интервал между ними становится меньше 21 дня, или, наоборот, задерживаются более чем на 35 дней, отсутствуют несколько месяцев, становятся значительно более обильными или сопровождаются необычными симптомами

Доктор Драгунова же подчеркнула, что для понимания причин сбоя менструального цикла важнее индивидуальная клиническая ситуация, чем календарный месяц, вирусный тренд или совпадение нескольких историй в социальных сетях.

Она рекомендовала обязательно обратиться к специалисту, если изменения в цикле повторяются несколько месяцев подряд, сопровождаются необычными кровотечениями, выраженной болью или ухудшением самочувствия, а также если существует вероятность беременности.