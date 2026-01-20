«Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?

Гинеколог Сдвигов: Лук, чеснок и тропические фрукты могут менять запах выделений

Выделения из влагалища — не тема для светских разговоров. И тем не менее едва ли найдется женщина, которая хотя бы раз не задумалась, все ли с ней в порядке. Выделения из интимных мест действительно могут смущать и беспокоить, особенно если они вдруг изменили консистенцию, цвет или запах. Последний пункт вызывает больше всего переживаний, так как к беспокойству о здоровье добавляется страх, что это заметят окружающие. Как понять, что организм говорит о патологиях, можно ли избавиться от запаха в интимной зоне и нужно ли это делать, разбиралась «Лента.ру».

Почему запах гениталий меняется?

Акушер-гинеколог Дженнифер Линкольн уверяет, что гениталии всегда имеют запах. Более того, у каждой женщины он свой. Как не существует единого стандарта внешнего вида интимных мест, не регламентируется и то, как они должны пахнуть. По словам врача, у здоровых женщин гениталии чаще всего имеют кисловатый запах, иногда его сравнивают со слегка затхлым воздухом.

Влагалище должно пахнуть влагалищем. Оно не может пахнуть как пинаколада, да и не должно Дженнифер Линкольн акушер-гинеколог

Как рассказал «Ленте.ру» акушер-гинеколог медицинского центра «UNI Клиник» Артемий Сдвигов, источником запаха являются естественные выделения. Они выполняют важную роль — очищают влагалище и защищают органы малого таза от всевозможных инфекций. По словам врача, состав этих выделений весьма внушительный: транссудат, слизь, пот, жир, лактобактерии, менструальная жидкость и клетки, выстилающие влагалище. Врач подчеркнул, что каждый из этих компонентов имеет специфический запах, но обычно он практически не чувствуется.

Тем не менее иногда запах может стать сильнее. Такое бывает, например, перед менструацией. Сдвигов объяснил, что в этот период цикла становится больше выделений, которые в норме являются прозрачными или белыми, причем они приобретают выраженный кислый запах.

Фото: LENblR / Getty Images

Кроме того, запах выделений может меняться из-за съеденной накануне пищи. Обычно такое случается после блюд с ярким вкусом — например, красного мяса или спаржи

По словам гинеколога, содержащиеся в этих продуктах ароматические соединения проникают внутрь через кожу и слизистые, в том числе через слизистую влагалища. «Так что, заметив изменения, не стоит сразу впадать в панику и бежать к врачу. Для начала вспомните, не ели ли вы недавно много чеснока, лука или тропических фруктов», — дал совет специалист.

Кроме того, на интимный запах влияет возраст. Сдвигов уточнил, что после наступления менопаузы снижается количество женских гормонов эстрогенов, меняется флора влагалища, что теоретически может изменить привычный запах. При этом гинеколог подчеркнул, что изменения вполне могут быть вызваны другими причинами.

Какой запах гениталий считается опасным?

Гинеколог Мэри Джейн Минкин подчеркивает, что грань между нормой и патологией очень тонка и различить ее бывает непросто. В норме влагалище имеет кислый pH, поэтому часто имеет запах, напоминающий ферментированные продукты. Но если он слишком интенсивный, это может указывать на грибковую инфекцию. Врач подчеркнула, что в этом случае часто, но не всегда, появляются другие симптомы — творожистые выделения или зуд.

Металлический запах тоже является вариантом нормы. Так пахнет кровь, и это совершенно нормально, например, во время менструации или после секса. Минкин пояснила, что это происходит из-за взаимодействия двух разных по свойствам жидкостей. Однако она подчеркнула, что если этих факторов нет, а запах металла присутствует, нужно обратиться к врачу, так как это может быть признаком серьезного заболевания.

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Помимо этого, по словам врача, нельзя откладывать визит к гинекологу, если от гениталий появился запах рыбы. Специалист уточнила, что свежая рыба совсем не пахнет, поэтому уместнее говорить про запах тухлой рыбы. Этот неприятный симптом может быть при трихомонозе — инфекции, передающейся половым путем, а также из-за бактериального вагиноза.

От венерических заболеваний вагиноз отличается тем, что его вызывают не приобретенные от партнера микроорганизмы, а бактерии, которые постоянно присутствуют в микрофлоре в малых количествах. По каким-то причинам они начинают активно размножаться и вызывать неприятные симптомы.

Тошнотворный запах стухшей рыбы придает химическое вещество под названием триметиламин. Оно выделяется при чрезмерном росте анаэробных бактерий. При трихомонозе запах может быть сильнее, а при вагинозе — менее выраженным Мэри Джейн Минкин гинеколог

Гинеколог добавила, что одним из самых опасных симптомов считается запах гниющего мяса. По ее словам, он очень неприятный, интенсивный, иногда его можно почувствовать даже сквозь одежду. Причиной чаще всего является инфекция, вызванная, например, не удаленным вовремя тампоном. В редких случаях этот симптом может указывать на рак шейки матки.

Стоит насторожиться, если появился химический запах, напоминающий аммиак. Минкин рассказала, что это бывает из-за недостаточной гигиены и попадания капель мочи на нижнее белье, но этот запах может указывать и на инфекции мочевыделительной системы или на нарушение в работе этих органов.

Как устранить запах?

Самый простой и логичный способ избавиться от неприятного запаха — регулярно принимать душ и соблюдать интимную гигиену. Несмотря на кажущуюся очевидность совета, именно ему, по словам Линкольн, не следуют большинство женщин. Есть и другая крайность: многие пытаются промыть себя изнутри, используя для этого мыло с приятным ароматом или природные компоненты, такие как эфирные масла и настои различных трав.

Гинеколог подчеркнула, что оба эти варианта опасны. Средства с отдушками разрушают естественную защиту влагалища, делая его уязвимым для бактерий. А масла и настои трав вызывают зуд и воспаление.

Средства для интимной гигиены повышают у женщин восприимчивость к инфекциям мочевыводящих путей, бактериальному вагинозу и ИППП Дженнифер Линкольн акушер-гинеколог

Еще один сомнительный способ решить проблему — это дезодоранты для интимной зоны. Линкольн убеждена, что практической пользы от них нет. Более того, по ее словам, существует теория, хотя и не подтвержденная, что средства с тальком увеличивают риск развития рака яичников. Еще одной опасной гигиенической мерой врач назвала спринцевание. «Оно нарушает микробиом влагалища, вызывает вагиноз и повышает риск рака шейки матки из-за уязвимости к вирусу папилломы человека (ВПЧ), а также может спровоцировать инфекцию верхних половых путей и привести к бесплодию», — заявила врач.

Самым безопасным вариантом она назвала простую воду и специальные гели для интимной гигиены. При этом мыть интимную зону нужно только снаружи, не затрагивая слизистую оболочку.

Фото: Sorapop / Getty Images

Сделать запах менее интенсивным также помогает использование белья из натуральных тканей. Минкин пояснила, что синтетические трусы усиливают активность расположенных в паху потовых желез, а также задерживают влагу, провоцируя размножение бактерий, которые придают поту неприятный запах. По ее словам, поможет отказ от ежедневных прокладок и привычка спать без нижнего белья.

Прежде чем надевать одежду, посыпьте паховую область кукурузным крахмалом — он эффективно устраняет неприятные запахи. Но наносить его можно исключительно снаружи Дженнифер Линкольн акушер-гинеколог

Если эти меры не помогают и запах остается, врачи рекомендовали обратиться за медицинской помощью. По их словам, специалист исключит серьезные патологии, а в случае необходимости назначит лечение.

Сдвигов добавил, что поводом для визита к гинекологу также должны стать боль, кровянистые выделения вне месячных, зуд, раздражение кожи в области промежности после полового акта, нерегулярные боли при мочеиспускании или болезненные ощущения во время полового акта — обо всем этом следует немедленно сообщить врачу.