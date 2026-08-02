В российском регионе найдена самая удачливая дикая сова

В Красноярском крае блогер спас сбитую машиной сову

В Красноярском крае блогер спас сбитую машиной сову. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, молодой человек нашел птицу ночью на дороге и отвез домой. Наутро он попытался выпустить ее в лесу, но сова не смогла улететь. Тогда он отвез ее в ветклинику.

Сейчас пернатая восстанавливается у блогера. Как только она полностью поправится, то сможет вернуться обратно в дикую природу.

Ранее сообщалось, что уникальный центр реабилитации диких животных откроют в селе Каймановка в Приморье.