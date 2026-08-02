Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:37, 2 августа 2026 (обновлено: 11:43, 2 августа 2026)Из жизни

В российском регионе найдена самая удачливая дикая сова

В Красноярском крае блогер спас сбитую машиной сову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярском крае блогер спас сбитую машиной сову. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, молодой человек нашел птицу ночью на дороге и отвез домой. Наутро он попытался выпустить ее в лесу, но сова не смогла улететь. Тогда он отвез ее в ветклинику.

Сейчас пернатая восстанавливается у блогера. Как только она полностью поправится, то сможет вернуться обратно в дикую природу.

Ранее сообщалось, что уникальный центр реабилитации диких животных откроют в селе Каймановка в Приморье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число погибших при взрыве бомбы в центре Москвы выросло
    Россиянам назвали разрушающую мозг еду
    В пастуха ударила молния в российском регионе
    В Госдуме рассказали о плане Зеленского по уничтожению Украины
    Российский аэропорт закрыли из-за вопросов безопасности
    В российском регионе найдена самая удачливая дикая сова
    Вдову участника Великой Отечественной войны жестоко избили
    В России нашли связь между одеждой и безопасностью на дорогах
    Названа самая вредная для здоровья туалетная привычка
    Глава МИД ФРГ призвал защитить границы Евросоюза от наплыва мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok