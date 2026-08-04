Глава Башкирии поручил проверить использование автопарка Уфы для развоза судей

Глава Башкирии поручил возбудить уголовное дело в Следственном комитете

В Башкирии разгорелся скандал вокруг использования автомобилей администрации Уфы для перевозки судей Верховного суда республики. Глава региона Радий Хабиров на заседании правительства 3 августа поручил изъять муниципальные машины у мэрии. Поводом стали обращения депутатов горсовета Уфы в июле о возможном нецелевом использовании автопарка для перевозки судей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На это обратила внимание «Российская газета». Не лучше ли было бы, пишет издание, обсуждать на совещаниях вопросы эффективного использования земель, например, с подозрительными обменами участков в Уфе на 21 миллиард рублей, возврат которых государству, кто знает, мог бы сильно помочь в поддержке бойцов СВО.

Хабиров потребовал от и.о. мэра Уфы Рустема Шарипова объяснить, на каком основании муниципальные автомобили использовались для перевозки судей, в том числе из Уфы в Казань и обратно. «Кто давал право брать муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, назначенных из Татарстана, председателя Верховного суда катали туда? <...> Видимо, жиреть начала Уфа», — заявил глава региона.

На фоне этого конфликта в информационном поле Башкирии развернулась кампания против федеральных судей. В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы руководству СК России и прокурору Башкирии, назвав ситуацию парадоксальной. «Судьи не должны быть "служанкой" региональных олигархических кланов!» — заявил парламентарий. Он напомнил, что весной районный суд арестовал экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева, однако Верховный суд РБ изменил меру пресечения на домашний арест, а затем на запрет определенных действий.

Ранее «Российская газета» также писала, что Мавлиев, будучи главой администрации, инициировал иски о признании недействительными договоров мены земельных участков с ГК «Прайм Девелопмент», бенефициаром которого является Леник Травердян. Потенциальный ущерб бюджету оценивался в 21 миллиард рублей. Однако после возбуждения дела против Мавлиева администрация Уфы отозвала иски. Прокуратура вскрыла факты неравнозначного обмена участков и подала жалобы в шестой кассационный суд.

Информационная волна также затронула Арбитражный суд РБ, постановивший вернуть муниципалитетам переданные в концессию частникам электросети стоимостью 4 миллиарда рублей. Telegram-каналы обвинили арбитраж в подрыве инвестиционной привлекательности региона. «Известия» сообщили, что Хабиров также поручил провести проверку Контрольно-счетной палатой Башкирии. Эксперты издания подчеркнули, что правовую оценку действиям судей могут давать только вышестоящие инстанции, а не через информационные атаки.

