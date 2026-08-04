Путин подписал закон о «гаражной амнистии»

Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на 5 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон депутатов от «Единой России» («ЕР») о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года. Об этом сообщается на сайте «ЕР».

Ранее рассмотреть и принять указанный закон в приоритетном порядке фракции в Госдуме поручал председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В публикации отмечается, что механизм позволяет в упрощенном порядке и легально оформлять сделки купли-продажи, мены, дарения, передавать такие объекты по наследству. За время действия закона россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов.

«Чтобы оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними, требуется одно заявление в органы местного самоуправления с документами, подтверждающими право на него», — говорится в сообщении. Зарегистрировать имущество могут не только пользователи таких объектов, но и их наследники или лица, купившие у них гараж.

«Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года. 21 июля стало известно, что депутаты Госдумы единогласно приняли закон о продлении «гаражной амнистии».